Mönchweiler Jahresinterview: "Wir können schlechtere Zeit überstehen"

Bürgermeister Rudolf Fluck im Gespräch mit dem SÜDKURIER über Projekte und Chancen der Gemeinde Mönchweiler.

Herr Bürgermeister Fluck, die großen Projekte, welche die Gemeinde Mönchweiler in den vergangenen Jahren beschäftigten, sind abgeschlossen. Zuletzt wurde der Wohnpark in Betrieb genommen. Läuft es so an wie erhofft?

Rudolf Fluck: Im Bereich der Mietwohnungen des betreuten Wohnens auf jeden Fall. Es sind alle Wohnungen vergeben. Mit der Form der Wohngemeinschaft im Erdgeschoss geht die Gemeinde Mönchweiler neue Wege. Hier werden wir auf jeden Fall noch das erste Quartal 2018 benötigen, bis die Zimmer belegt sind und es angelaufen ist. Das ist aber kein Problem, weil in diesem Bereich eine sehr große Nachfrage besteht. Mediclin betritt mit dieser Betreuungsform Neuland und auch die Gemeinde hat erstmals die Rechtsform eines Eigenbetriebs beschlossen.

Zuletzt war im Gemeinderat die Kostenseite des Wohnparks Thema intensiver Diskussion. Was sind die Argumente?

Die eine Seite ist das betriebswirtschaftliche Denken. Die andere Seite hebt den Menschen in den Vordergrund. Nach diesem ersten kompletten Betriebsjahr wird sich dann zeigen, wo wir mit den Kosten liegen. Diese Zeit möchte ich uns geben. Man muss die Sache auch etwas anders betrachten. Das Gebäude ist für unsere Bürgerinnen und Bürger gebaut worden. Ich sehe das als Aufgabe einer Gemeinde an. Wir leisten uns ein Kinderhaus und sind Träger einer Schule, warum sollen wir dies nicht auch für unsere älteren Menschen tun?

Die Gemeinde hat vor Kurzem den katholischen Pfarrsaal gekauft. Wie sieht hierfür der weitere Plan aus?

Die Gemeinde hat das Gebäude für einen symbolischen Wert von einem Euro von der Pfarrgemeinde erworben. Für das Grundstück bezahlen wir den Verkehrswert. Im Hinblick auf die hohen Kosten einer vorliegenden ersten Planung, werden wir das Projekt noch mal überplanen und optimieren. Die Zielsetzung für ein Bürgerzentrum besteht darin, dass wir eine Begegnungsstätte für Jung und Alt und den Aufbau einer organisierten Nachbarschaftshilfe als Generationenaufgabe hier platzieren wollen. Ziel muss es sein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger so lange wie möglich bei hoher Lebensqualität in ihren eigenen vier Wänden leben können. In Kooperation mit der Hochschule Furtwangen, wollen wir mögliche Formen einer Quartiersentwicklung, als auch das Ziel einer soziallraumorientierten Versorgung angehen. Digitale Gesundheitsanwendungen und neue Mobilitätsformen werden eine entscheidende Rolle spielen. Wir wollen hier einen Modellcharakter, für kleinere Gemeinden im Landkreis entwickeln. Der Wohnpark wird hierzu ein Mosaikstein sein. Im Frühjahr soll die Zielsetzung einer sozialraumorientierten Versorgung in der Gemeinde vorstellt werden.

Wie sehen Sie die finanzielle Situation der Gemeinde insgesamt nachdem der Kämmerer ein eher düsteres Szenario ausgemalt hat?

Es ist richtig, bei der Planung auch an Zeiten zu denken, in denen die Steuereinnahmen mal nicht mehr so sprudeln wie im Moment. Wir müssen nach vorne schauen und wichtige Maßnahmen zur Entwicklung der Gemeinde angehen. Jetzt ist es möglich und wir werden die Maßnahmenliste mit einem vorgesehenen Paket von rund zehn Millionen Euro auch stemmen können. Da sind neben der zweiten Erweiterung der Gemeinschaftsschule zum Beispiel die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung ebenso dabei wie Maßnahmen im Abwasserbereich oder auch das Bürgerzentrum und die Rathaussanierung. Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren relativ hohe Sachkosten, um die Einrichtungen der Gemeinde wie Büroräume, Feuerwehrgerätehaus und den Bauhof auf einen guten Stand zu bringen. Das wird im Herbst 2018 abgeschlossen sein. Danach werden dafür nur noch die laufenden Kosten anfallen, so dass wir aufgrund des jetzt bestehenden guten Niveaus auch eine schlechtere Zeit gut überstehen könnten.

Wie sieht es für Häuslebauer in Mönchweiler im Jahr 2018 aus?

Für den Bereich Bockschlor müssen wir die Grundstückverhandlungen jetzt endlich abschließen. Sollte die Gemeinde nicht alle notwendigen Grundstücke erwerben können, wäre das ganz sicher nicht ideal. Trotzdem werden wir an der Erschließungsplanung festhalten um bis Sommer Klarheit über die Größe und den Zuschnitt des Baugebietes zu haben. Die Ausschreibung soll deshalb im Oktober erfolgen, damit wir Anfang 2019 mit der Erschließung beginnen können. Im Bereich des Kindergartengeländes müssen noch naturschutzrechtliche Prüfungen erfolgen. Der Altbau soll auf jeden Fall im ersten Quartal abgerissen werden. Bis im Herbst wollen wir die acht Grundstücke hier zur Verfügung stellen. Das Interesse für diese Grundstücke ist bereits groß. Das gilt im Übrigen auch für das Gebiet Bockschlor mit schon rund 50 vorliegenden Anfragen.

Auch Gewerbebetriebe möchten im Gebiet Egert auf jeden Fall erweitern. Wie ist der Sachstand?

Ja, das sind drei Betriebe im südlichen Bereich aus dem Bestand. Zunächst muss es aber eine Erweiterung des Flächennutzungsplanes geben. Insgesamt soll das Gewerbegebiet um etwas mehr als vier Hektar erweitert werden. Für einen Teil der Fläche mit rund 3.500 Quadratmetern wird es einen Gemarkungstausch mit Villingen-Schwenningen geben. Das gleiche soll übrigens auch mit dem südlichen Gelände von rund 18.000 Quadratmetern zwischen der Fichtenstraße und der Bundesstraße erfolgen. Das gehört bislang noch zur Stadt. Als Ausgleich erhält die Stadt Forstflächen, die an ihre Gemarkung angrenzen.

Das Dorffest und der Weihnachtsmarkt stehen im Moment teilweise in der Diskussion. Was ist geplant?

Vom Dorffest wird es im August auf jeden Fall eine Neuauflage geben. Es wird aus den gemachten Erfahrungen ein paar kleine Änderungen geben. Die Vereine haben ihr Mitwirken schon zugesagt und auch die Kapelle ist bereits gebucht. Wir werden sicher auch versuchen, den Weihnachtsmarkt etwas mehr aufzuwerten. Hier bedarf es mehr Atmosphäre in der Halle und dem Außenbereich. Wir werden dazu konkrete Vorschläge erarbeiten. Außerdem steht in diesem Jahr noch die Feier des 35-jährigen Bestehens der Partnerschaft an. Und wir werden uns auch sicher im Innenhof des Wohnparks etwas zur Unterhaltung der Bewohner und Besucher einfallen lassen. Der umgestaltete und sanierte Bauhof soll der Öffentlichkeit im Rahmen eines Bauhoffests im Herbst vorgestellt werden. Im Rahmen der im Haushalt eingestellten Mittel für den kulturellen Bereich, sollen auch Veranstaltungen angeboten werden. Hier soll das Forum mit eingebunden werden. Vielleicht lässt sich sogar auch in der Zeit vom Weihnachtsmarkt bis zur Wintersonnwendfeier auf dem Schulhof eine kleine Eisbahn installieren. Wir sammeln im Moment Ideen.

Zur Person

Rudolf Fluck ist im April vergangenen Jahres zum Bürgermeister der Gemeinde Mönchweiler gewählt worden. Seit 1. Juni 2016 ist er im Amt. Zuvor war er seit dem Jahr 2011 Bürgermeister der Gemeinde Irndorf im Landkreis Tuttlingen. Rudolf Fluck ist 54 Jahre alt und katholisch. Von 1994 bis 2011 war er Stadtrat der CDU-Fraktion in Blumberg und von 2004 bis 2011 Ortsvorsteher der Teilortgemeinde Epfenhofen.