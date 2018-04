Mönchweiler In Mönchweiler soll neuer Wohnraum entstehen

Das ehemalige Kindergartengelände ist derzeit ungenutzt. Der Gemeinderat wünscht sich hier eine Wohnbebauung.

In der Gemeinde Mönchweiler besteht eine erhöhte Nachfrage an Wohnbauflächen, welche nicht abgedeckt werden kann. Die Fläche des früheren Kindergartens in der Goethestraße liegt derzeit brach. Dort in der Ortsmitte sollen nun vier Doppelhäuser und vier freistehende Einfamilienhäuser entstehen. Der Gemeinderat beschloss die Offenlage eines entsprechenden Entwurfs des Bebauungsplans Goethestraße – ehemaliger Kindergarten. Das Gebiet hat eine Gesamtgröße von 3800 Quadratmetern.