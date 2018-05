Mönchweiler Heimat ist auch Sprache

Schwarzwaldverein Mönchweiler lädt zum ersten Mundarthock.

Mönchweiler – Schon die Einladung zum ersten Mundartnachmittag des Schwarzwaldvereins Mönchweiler zeigte deutlich, was die Besucher erwarten würde: „Mir schwätzed minkwielermerisch“, so lautete das Motto dieser geselligen Runde. Eingeladen und gekommen waren diejenigen, die „G’schichtle un Anekdote us alte Ziete“, also Geschichten und Anekdoten aus früheren Zeiten, wiedergeben wollten oder einfach nur interessiert lauschen wollten.

Die Idee zum Mundartnachmittag im Vereinsheim des Schwarzwaldvereins in der alten Milchzentrale entstand in Nachfolge des Erzählcafés, zu dem lange Jahre die Generationenbrücke geladen hatte, das aber jetzt geraume Zeit nicht mehr stattfand.

Sprache sei lebendig und ständig im Fluss. Dabei sollte man aber seine sprachlichen Wurzeln nicht vergessen und die Mundart pflegen, ist sich Dietmar Eberhard sicher. „Der Schwarzwaldverein hat sich neben dem Wandern auch die Heimatpflege auf die Fahnen geschrieben“, erklärte er den Anwesenden. Für ihn habe Heimat keine reine geographische Bedeutung. „Auch Sprache und Dialekt gehören mit dazu. Ich bin da zuhause, wo man mich versteht“.

Kein starres Konzept und kein bestimmtes Thema waren an diesem Nachmittag vorgegeben, aber schnell zeigte sich, dass hier Menschen zusammen gekommen sind, die sich für den bodenständigen Dialekt ihrer Heimat interessieren. Die einen sprechen ihn noch, den anderen eröffnete der Nachmittag Neues über seine Wahlheimat.

So erfuhren die Zuhörer beispielsweise, dass der Begriff „Kasch“ nicht unbedingt etwas mit „Können“ zu tun hat, sondern auch mit einer Kartoffelhacke. Auch wenn der Dialekt langsam verschwamm und sich mit anderen mischte, blieb er augenscheinlich in Mönchweiler bei vielen noch gut erhalten. Lustige Geschichten machten an diesem Mundartnachmittag bald die Runde: Bei der Heimfahrt vom Feld ruft der Bauer seinem Begleiter, als es mit dem Fuhrwerk bergab geht, zu: „Micke, micke“. Während der Begleiter Mücken suchte, wollte der Bauer, dass das Fuhrwerk gebremst wird.

Neues erfuhr man auch über den Transport von Waren. Wer wüsste denn schon, was ein Schlitzsack ist, mit dem man früher entweder über der Schulter oder auf dem Fahrrad seine Waren transportierte. Auch dass am Weiherdamm früher die Dreschhalle stand und zweimal im Jahr Kuhhändler und Krämer die Straßen bevölkerten, wurde in Erinnerung gerufen.

Der Mundarthock

Der Schwarzwaldverein setzt sich seit über 150 Jahren insbesondere für die Förderung des Wanderns und den Schutz der Natur und Landschaft ein. In der Satzung des Hauptvereins, zu dem die Ortsgruppe Mönchweiler als eine von 230 selbstständigen Ortsgruppen gehört, sind aber auch die Heimatpflege und Kulturarbeit als Aufgabe verankert. In diesem Kontext lud der Schwarzwaldverein Mönchweiler jetzt zu seinem ersten Mundarthock. Weitere solche Nachmittage dürfen, wenn es nach den begeistert erzählenden Teilnehmern geht, gerne folgen.