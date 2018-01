Mönchweiler Guter Teamgeist ermöglicht der Feuerwehr ein enormes Arbeitspensum

Feuerwehr Mönchweiler zieht nach ereignisreichem Jahr Bilanz. Kuriosum Probenbesuch: Gerd Wimmer hat seit 28 Jahren keine einzige versäumt.

Seit einem Jahr sind Kommandant Gerd Wimmer und seine Stellvertreter Marcel Cattarius und Markus Schmid bei der Feuerwehr Mönchweiler im Dienst. Das Arbeitspensum, das sie, aber auch alle anderen Kameraden in diesem Jahr bewältigten, ist immens. Das wurde bei der Hauptversammlung am Samstagabend in der Mensa der Gemeinschaftsschule deutlich.

Einsätze: Die Liste der Einsätze der Feuerwehr Mönchweiler hat für das vergangene Jahr von Beginn an einiges zu bieten. Gleich am 5. Januar wurde man zu einem großen Wasserrohrbruch in die Tannenstraße gerufen. Am 6. Januar befreite man eine Katze, die in einem Motorraum feststeckte. Das Jahr endete am Silvestertag um vier Uhr morgens, als die Wehr zur Beseitigung von Sturmschäden an der L 181 gerufen wurde. Dazwischen lagen unter anderem acht Alarme durch Brandmeldeanlagen im Gewerbegebiet. Dreimal wurde die Feuerwehr Mönchweiler zu Verkehrsunfällen gerufen und zehnmal ging es zu technischen Hilfeleistungen wie bei Wasser im Gebäude oder auch dem Beseitigen einer Ölspur. Immer noch Schlagzeilen macht ein Brand in Königsfeld, zu dem die Mönchweiler Wehr zunächst irrtümlich alarmiert wurde, weil man von einem Brand in der Königsfelderstraße in Mönchweiler ausging. Die Stärke der Feuerwehr Mönchweiler habe sich unter anderem darin gezeigt, dass damals innerhalb von fünf Minuten nach der Alarmierung beide Fahrzeuge mit jeweils neun Mann besetzt am vermeintlichen Einsatzort waren, so Gerd Wimmer.

Probenbesuch: Ein solches Pensum lässt sich nur schaffen, wenn das Klima bei der Mannschaft und die Unterstützung durch die Familien der Kameraden stimmen. Dass dem so ist, belegt unter anderem eine Statistik zum Probenbesuch, die eine sehr gute Quote von 74 Prozent bei den 16 Pflichtübungen aufweist. Traditionell Rekordhalter sind in Mönchweiler bei dieser Statistik Gerd Wimmer, der seit 28 Jahren einen vollständigen Probenbesuch aufzuweisen hat, und Markus Schmid, der ihm mit 27 Jahren folgt, und Thomas Krieger mit 19 Jahren.

Feste und anderes: Beim Maifest brach die Feuerwehr mit einer Tradition. Erstmals wurden Schnitzel statt Steak serviert, was sehr gut ankam. Spaß machte es auch, den ergaunerten Maibaum der Feuerwehr Erdmannsweiler zu versteigern Beim Urlaubsgrillen waren über 40 Feuerwehrleute mit Angehörigen mit von der Partie.

Wehrstärke: Die Feuerwehr Mönchweiler zählt 31 aktive Mitglieder, davon zwei Feuerwehrfrauen. Der Altersdurchschnitt der Wehr liegt bei 36,8 Jahren. Zudem gibt es eine Altersmannschaft mit 16 Mitgliedern und die Jugendfeuerwehr mit elf Mitgliedern.

Altersmannschaft: Jahr für Jahr sehr rege zeigt sich die Altersmannschaft. Horst Förnbacher berichtete von 17 Treffen. Die Aktive Wehr wurde unter anderem beim Maifest und bei der Hydrantenbegehung unterstützt.

Übernahmen und Beförderungen: Jonas Linhard wechselt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr. Zum Feuerwehrmann wurden David Grußer, Axel Gühring, Simon Linhard und Thomas Schramm ernannt. Tobias Lehmann, Markus Leute, Matthias Leute und Michael Milost sind jetzt Oberfeuerwehrmann. Sebastian Duffner wurde zum Hauptfeuerwehrmannernannt. Marcel Cattarius und Manuel Weißhaar sind jetzt Löschmeister und René Voisin ist Oberlöschmeister.

Ehrungen: Peter Müller erhielt durch Hans-Peter Feißt vom Kreisfeuerwehrverband das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Bronze verliehen. Peter Müller war unter anderem sechs Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Mönchweiler. Vor einem Jahr wurde er durch Gerd Wimmer abgelöst. Seit 40 Jahren ist Erwin Linhard aktives Mitglied der Feuerwehr Mönchweiler. Er trat 1977 in die Jugendfeuerwehr ein. Mittlerweile ist er Hauptfeuerwehrmann.

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus