Mönchweiler Große Zurückhaltung bei Senioren-WG

Erst zwei Bewohner bei zwölf Apartments zählt die besondere Variante im Wohnpark für Senioren in Mönchweiler.

Wie schnell müssen die Wohnungen und die Wohngemeinschaft im neu gebauten Wohnpark für Senioren in Mönchweiler bezogen sein? Darüber gibt es in der Gemeinde ganz unterschiedliche Meinungen. In der Anlage entstanden 14 Wohnungen für Betreutes Wohnen sowie in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft zwölf Apartments, die alle durch die Gemeinde Mönchweiler vermietet werden. Im Betreuten Wohnen in den beiden Obergeschossen ist derzeit noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmetern frei. In der Wohngemeinschaft, die im November den Betrieb aufnahm, sind erst zwei Bewohner eingezogen.

Bürgermeister Rudolf Fluck ging gemeinsam mit dem Gemeinderat bei der Auswahl des Betreuers in der Wohngemeinschaft einen vielleicht mutigen Weg. Man entschied sich gegen einen Vertrag mit den arrivierten Anbietern ambulanter sozialer Dienstleistungen und nahm die Firma Mediclin ins Boot. Diese betreibt zwar bundesweit unter anderem etliche Pflegeheime, steigt aber jetzt erst in den Markt der ambulanten Versorgung ein. Für die Bewohner der Wohngemeinschaft hat diese Entscheidung den Vorteil, dass Mediclin die veranschlagten Kosten für die Betreuung niedriger kalkuliert als andere Anbieter. Das Wohnen im Wohnpark wird damit vergleichsweise erschwinglicher gehalten. Warum wird dann allerdings das Wohnen in der Wohngemeinschaft nicht stärker nachgefragt? Dieser Frage sehen sich der Bürgermeister und Sebastian Duffner, der für den Wohnpark zuständige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, zunehmend ausgesetzt.

Man habe in den ersten Monaten festgestellt, dass sich die Senioren und ihre Angehörigen vor einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung oder eben in eine solche Wohngemeinschaft viele Gedanken machen, so Rudolf Fluck. Eine Wohngemeinschaft stoße dabei oft auf Skepsis, weil das System unbekannt sei. Um die Wohngemeinschaft kennen lernen zu können, wird es künftig die Möglichkeit eines unverbindlichen Probewohnens geben. Zudem wird die Öffentlichkeit nach Ostern zu einem Tag der offenen Türe in den Wohnpark eingeladen. Sebastian Duffner selbst ist ab März regelmäßig einmal wöchentlich als Ansprechpartner der Gemeinde im Wohnpark anwesend. Außerdem habe man nun, nachdem die Wohngemeinschaft den Betrieb aufgenommen hat, einen neuen Flyer entwickelt.

Über diese Maßnahmen hinaus sei auch die Gemeinde als Träger dse Wohnparks noch verstärkt gefordert, ist man sich bei der Gemeindeverwaltung bewusst. Es seien noch ein paar Hausaufgaben zu machen, um dem Betreiber das richtige Umfeld für seine Arbeit zu bieten. So sind beispielsweise die Apartments der Wohngemeinschaft mit bodentiefen Fenstern ausgestattet. Was viel Licht in die Räume bringt, wird im Moment allerdings nur mit automatischen Jalousien abgedunkelt, die bei Wind automatisch nach oben fahren. Deshalb wird die Gemeinde nun jedes Apartment zusätzlich mit Vorhängen ausstatten. Für den großen Wohnraum der Wohngemeinschaft hat man einen Raumausstatter ins Boot geholt. Er soll für eine wohnlichere und gleichzeitig zweckgerichtete weitere Ausstattung sorgen. Unterstützt werden Gemeinde und Raumausstatter bei ihrer Arbeit dabei durch eine Kooperation mit dem entsprechenden Fachbereich der Hochschule Furtwangen und der Beratungsstelle Alter und Technik des Landkreises.

Ein wichtiges Element im Wohnpark soll künftig die soziale Teilhabe der Bewohner sein. So steht die Generationenbrücke mit verschiedenen Angeboten in den Startlöchern. Allerdings soll dies nur eine Ergänzung zu eigenen Aktionen der Bewohner sein. Das Angebot soll Stück für Stück wachsen und nicht von außen übergestülpt werden, so der Bürgermeister. Zu Angeboten im Gemeinschaftsraum sind dann zu den Bewohnern des Wohnparks auch die Bürger der gesamten Gemeinde eingeladen.

Bürgermeister Fluck ist sich sicher: „Wir sind auf einem guten Weg, den Wohnpark und insbesondere auch die Wohngemeinschaft zu einem Erfolg werden zu lassen. Man muss uns auch die Chance geben, Fehler zu korrigieren. Wir werden eine langen Atem brauchen, den wir aber auf jeden Fall haben, weil wir von der Sache überzeugt sind.“