Mönchweiler Gemeinschaftsschule stellt sich hautnah vor

Tag der offenen Tür bei laufendem Lehrbetrieb setzt in Mönchweiler Akzente.

Beim Tag der offenen Türen der Gemeinschaftsschule Mönchweiler waren die Besucher eingeladen, an einem regulären Schultag einen Blick in die Klassenzimmer und den Schulalltag der Schüler zu werfen. Für Schüler, ihre Eltern und andere interessierte Besucher bestand darüber hinaus die Gelegenheit, mit Schülern und Lehrern über ihre Erfahrungen mit der Schulart Gemeinschaftsschule zu sprechen.

Gleich am Eingang der Schule empfing die Besucher eine große Infotafel mit den Tagesplänen der einzelnen Klassen. Nur wenige Meter weiter erfuhr der Interessierte auf einer Infotafel Wissenswertes zum Konzept der Gemeinschaftsschule. Weil aber die meisten Besucher bereits recht gut informiert zum Tag der offenen Türen kamen, waren vielmehr als die theoretischen Informationen die Gespräche mit Lehrern und Schülern gefragt.

Jasmin Zoll und Leonie Vorlop bildeten eines der Duos, das die Besucher durch die Schule führte. Die beiden Schülerinnen standen gekonnt Rede und Antwort, wenn es beispielsweise darum ging, das Coaching oder die individuellen Lernzeiten zu erklären. Ebenso wie viele andere Schüler vermittelten die beiden in ihren schwarzen Schul-T-Shirts mit dem bunten Mönch echte Begeisterung für ihre Schule.

Was die Gemeinschaftsschule zusätzlich zum regulären Unterricht noch zu bieten hat, konnten die Besucher in der Aula kennenlernen. An mehreren Informationsständen stellten sie beispielsweise das Konzept zur Berufsorientierung, die Naturparkschule oder auch die Schulsanitäter und die Schülermitverwaltung vor. Hier bot auch der Stand des Cateringteams mit den aufgestellten Bistrotischen die Möglichkeit zum Verweilen.

Bei den interessierten Eltern und Schülern habe man während der vergangenen Jahre verstärkt festgestellt, dass sie sich gut informiert bewusst für die Schulform der Gemeinschaftsschule und nicht gegen andere Schularten entscheiden, berichtet Konrektor Lothar Reiner. Die Eltern mögen es, dass der Weg zum Schulabschluss, der überall der gleiche sei, hier an der Gemeinschaftsschule ein anderer sei.

Schulfest mit Infos

Am Samstag, 5. Mai, lädt die Gemeinschaftsschule Mönchweiler zu einem großen Schulfest mit parallel dazu stattfindender Berufsmesse "Job 4 you". An diesem Tag stellen sich zahlreiche Ausbildungsbetriebe, Institutionen und Schulen mit vielen Mitmachangeboten den Besuchern vor. Bereits in zwei Wochen, am 21. und 22. März, findet die Schulanmeldung für die künftigen Fünftklässler statt.