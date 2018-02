Mönchweiler Gemeinschaftsschule öffnet ihre Türen

Im regulären Schulbetrieb können sich Interessierte am 6. März ein Bild machen.

Mönchweiler (put) Die Gemeinschaftsschule Mönchweiler lädt am Dienstag, 6. März, von 8.30 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Türen. An diesem ganz normalen Schultag erhalten interessierte Schüler und ihre Eltern sowie auch weitere Interessierte einen Einblick in den regulären Unterrichtsbetrieb. Es besteht die Gelegenheit, mit Schülern und Lehrern über ihre Erfahrungen mit der Schulart Gemeinschaftsschule zu sprechen und Fragen zu stellen. Die Gäste können an diesem Tag auch dem Unterricht beiwohnen und sich so ein Bild vom differenzierten Unterrichtsablauf sowie dem Kurssystem der Schule in Mönchweiler machen.

Die Gemeinschaftsschule bietet nach Klasse zehn die Möglichkeit, den regulären Realschulabschluss, die Mittlere Reife, zu machen oder nach Klassen neun oder zehn den Hauptschulabschluss zu erlangen. Zudem besteht die Möglichkeit, nach Klasse zehn auf ein allgemeinbildendes oder berufliches Gymnasium zu wechseln, um dort dann das Abitur zu erwerben. Unterrichtet wird an der Gemeinschaftsschule je nach Kompetenz des einzelnen Schülers auf Gymnasial-, Realschul- oder Hauptschulniveau, so dass später jeder Schüler den für ihn am besten geeigneten Schulabschluss machen kann. Auf dem Weg dorthin wird der Schüler beispielsweise durch wöchentliche Coachinggespräche mit einem Lehrer begleitet. Am Tag der offenen Türen besteht für die Besucher die Möglichkeit, sich zum Beispiel über die Zertifizierung der Gemeinschaftsschule Mönchweiler als Naturparkschule und die Konzeption der Offenen Bürgerschule mit ihrer Vernetzung zu Gewerbebetrieben, Institutionen und Bürgern zu informieren.

An der Gemeinschaftsschule Mönchweiler werden aktuell durchgängig zweizügig bis Klasse zehn rund 390 Schüler aus 25 Gemeinden unterrichtet. Davon sind neun Inklusionsschüler. 42 Lehrer mit Ausbildungen für alle Schularten, auch Gymnasiallehrer und eine Sonderpädagogin, unterrichten an der Schule. Informationen telefonisch unter (07721) 7 18 96.

Informationen im Internet: