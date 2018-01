Mönchweiler Finanz-Frust bei Mönchweilers CDU

Der Ortsverband muss fast die kompletten Mitgliedsbeiträge an den Kreisverband abführen. Dies sorgte bei der Hauptversammlung für Unmut.

Mönchweiler – Im Gemeinderat von Mönchweiler hat die CDU die absolute Mehrheit, im Ortsverband hält sich das Engagement der Mitglieder allerdings in Grenzen. Am Freitagabend waren sie zur Hauptversammlung, der ersten seit 2015, eingeladen.

Man sei während der vergangenen Jahre mit wichtigen kommunalpolitischen Themen und letztlich auch der Bundestagswahl befasst gewesen. Jetzt sei es aber an der Zeit gewesen, einmal wieder zu einer Mitgliederversammlung einzuladen. Hinzu käme, so der Vorsitzende Thorsten Wenner, dass er selbst eigentlich nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen wolle.

Das Jahr 2015 stand beim 27 Mitglieder zählenden CDU-Ortsverband Mönchweiler im Zeichen der Suche nach einem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Mit Rudolf Fluck habe sich ein sehr guter Kandidat gefunden, der im Folgejahr nach intensivem Wahlkampf die Wahl für sich entscheiden konnte. 2017 habe man sich im Ortsverband auf die Bundestagswahlen konzentriert. Bei einem öffentlichen Gesprächsabend stellte sich Thorsten Frei in Mönchweiler vor. "Das war eine sehr gute Veranstaltung, aber es ist beschämend, wenn solch ein Hochkaräter nach Mönchweiler kommt und nur zehn Zuhörer hat", bedauerte Thorsten Wenner. Erfolgreich sei dann wenige Tage später der Haustürwahlkamp mit Thorsten Frei verlaufen. Zufrieden zeigte er sich, dass in Mönchweiler der Stimmenverlust der CDU im Verhältnis niedriger war als im Landesvergleich.

Zum Leidwesen der anwesenden Mitglieder muss der Ortsverband der CDU in Mönchweiler nahezu alle Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen an den Kreisverband abführen. Ursache dafür seien zum einen hohe Pflichtabgaben an übergeordnete Verbände, zum anderen liegt man in Mönchweiler mit 44 Euro Mindestbeitrag deutlich unter dem Kreisvorschlag von 60 Euro. Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall riet dazu, eine Erhöhung der Beiträge mutig anzugehen. Allerdings ist ihr auch bewusst: "In diesen unruhigen Zeiten ist es nicht einfach, die Mitgliederzahl zu halten. Wir müssen da wirklich zusammen stehen und ihr in Mönchweiler werdet das schaffen. Ihr seid Macher."

Bei den Wahlen stellte sich Thorsten Wenner für ein weiteres Jahr als Vorsitzender zur Verfügung. Dann gebe es, so zeigte er sich zuversichtlich, auf jeden Fall eine andere Lösung. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Michael Sernatinger, der in Abwesenheit gewählt wurde. Kassiererin und gleichzeitig Schriftführerin bleibt Gudrun Giesler, die von den anderen Vorstandmitgliedern ausdrücklich als "die gute Seele der CDU Mönchweiler" gelobt wurde. Beisitzer im Vorstand sind Georg Bösinger, Peter Kaiser, Dieter-Eberhard Maier, Thomas Müller, Hermann Obergfell und Andreas Staiger

Im Jahr 2019 wird der CDU Ortsverband 50 Jahre alt. Das Jubiläum soll im kleinen Rahmen gefeiert werden. Schon jetzt möchte man sich allmählich auf die Suche nach Kandidaten für die im selben Jahr stattfindenden Kommunalwahlen begeben. Ungewiss sei allerdings, so Thorsten Wenner, ob man tatsächlich eine komplette Liste mit zwölf Kandidaten füllen könne.

Zum Abschluss der Sitzung berichteten die Gemeinderäte Thomas Müller und Cornelia Schwarzwälder sowie auch Bürgermeister Rudolf Fluck noch aus der Arbeit des Gremiums.

Ehrungen

Seit 35 Jahren sind Hartmut Hornstein und Wolfgang Nerlinger Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Mönchweiler. Peter Kaiser und Willy Müller sind seit 40 Jahren Mitglied. In der Hauptversammlung wurden sie dafür geehrt. (put)