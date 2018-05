Mönchweiler Feuerwehr Mönchweiler übt im alten Kindergarten

Zusammenarbeit mit der Führungsgruppe wird geprobt. Atemschutzträger retten zwei Personen vor den Flammen.

Gemeinsam mit der Führungsgruppe C der Feuerwehren des Landkreises Schwarzwald-Baar probte die Feuerwehr Mönchweiler einen Einsatz, zu dem es in der Realität zum großen Glück nie kam. Laut Übungsannahme war im Gebäude des alten Kindergartens in der Goethestraße ein Brand ausgebrochen. Zwei Besucher des Kindergartens haben sich vor dem Brand irgendwo im Gebäude in Sicherheit gebracht und mussten zunächst gesucht werden.

Am Abend hatte sich eine Bastelgruppe im Kindergarten getroffen. Eine Heißklebepistole gilt als Ursache des Brandes. Der Leiter der Bastelgruppe alarmierte die Feuerwehr. Schnell wurde klar, dass zwei Mitglieder seiner Gruppe noch im mittlerweile stark verrauchten Gebäude waren.

Am Ort der Übung traf zunächst das Fahrzeug mit Einsatzleiter Gerd Wimmer ein. Er erkundete die Lage und ordnete dann die Anfahrt der beiden Löschfahrzeuge der Feuerwehr Mönchweiler aus Richtung Goethestraße beziehungsweise Mühlenstraße an. Schnell trafen sie am Einsatzort an. Außerdem wurde die Führungsgruppe C aufgrund des bestätigten Brandes mit eingeschlossenen Personen alarmiert.

Vom Kindergarteneingang in der Goethestraße ging es für die Atemschutzträger des Fahrzeuges LF 16 ins Gebäude. Systematisch suchten sie das Gebäude nach den vermissten Personen ab. Die Menschenrettung hat in einem solchen Fall Priorität vor den Löscharbeiten. Ebenso taten dies die Atemschutzträger des LF 18, das über die Mühlenstraße und den von dort zum Kindergarten führenden Feldweg anrückte. Sie betraten den Kindergarten durch einen Seiteneingang.

Wie schwierig die Arbeit der Atemschutzträger dabei ist, lässt sich für die Zuschauer der Übung nur erahnen. Im Gebäude sieht man zu diesem Zeitpunkt aufgrund des starken Rauches, der bei der Übung von einer Nebelmaschine stammt, die eigene Hand vor Augen nicht mehr. Schon bald sind die beiden Vermissten gefunden und werden aus dem Gebäude gebracht.

Parallel zur Personenrettung arbeiten andere Feuerwehrleute an der Brandbekämpfung. Der alte abrissreife Kindergarten erlaubte es diesmal sogar, ein kleines, echtes Feuer im Gebäude auflodern zu lassen. Außerdem wurde der Rauch nach und nach mittels eines Lüfters und mittels eines Wasserstrahls aus dem Gebäude geblasen. Nur fiktiv wurden bei dieser Übung der Gerätewagen Atemschutz, ein weiteres LF 16 und die große Drehleiter nachgefordert.

Ebenfalls parallel zur Mönchweiler Wehr hatte mittlerweile die Führungsgruppe ihre Arbeit aufgenommen. An diesem Abend war der Dauchinger Feuerwehrmann Jürgen Laufer als Leiter im Einsatz. Er wurde unterstützt durch vier Assistenten und zwei Funker im Einsatzwagen.

Nach einer Stunde konnte Einsatzleiter Gerd Wimmer das Ende der Übung erklären. Im Wesentlichen zeigte er sich sehr zufrieden. Nur bei kleinen Punkten gab es Gesprächsbedarf.