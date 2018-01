Mönchweiler Feuerwehr-Förderverein zahlt bei neuen Tagdiensthosen mit

Das Unterstützungsgremium der Wehr greift ejn, wenn Anschaffungen anstehen. Weil die Mitgliederzahl rückläufig ist, soll die Werbetrommel gerührt werden.

Eine Stunde vor der Hauptversammlung der Feuerwehr veranstaltete am Samstag ebenfalls in der Mensa der Gemeinschaftsschule der Förderverein der Feuerwehr Mönchweiler seine Mitgliederversammlung. Gegründet wurde der Förderverein vor 19 Jahren um die Feuerwehr bei Anschaffungen oder Aktionen finanziell zu unterstützen, die nicht aus dem regulären Budget der Gemeinde bestritten werden können. 173 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile. Bei der Gründung waren es 61. Im Lauf der Jahre stieg die Mitgliederzahl an, ist mittlerweile aber wieder rückläufig. Deshalb möchte man in der kommenden Zeit wieder aktiv Mitglieder werben. Auf welchem Weg dies geschehen wird, soll noch festgesteckt werden.

Den wesentlichen Posten bei den Einnahmen des Fördervereins bilden die Mitgliedsbeiträge, wie Kassierer Sebastian Duffner den Anwesenden berichtete. Im vergangenen Jahr zog man – bedingt durch verschiedene Umstellungen – die Beiträge für die Jahre 2013 bis 2017 ein. Hinzu kamen Spenden, sodass Gesamteinnahmen in Höhe von 6300 Euro verbucht werden konnten.

Auf der Ausgabenseite stehen verschiedene Zuschüsse für Anschaffungen für die Mitglieder der Feuerwehr. So wurden zur Ergänzung der Einsatzkleidung Thermo-Steppjacken finanziert. Außerdem wurden die Aktiven der Feuerwehr mit Softshelljacken und Poloshirts ausgestattet. Ärgerlich sind 700 Euro, die durch die Rückbuchung von Mitgliedsbeiträgen aufgewendet werden mussten. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für den Berichtszeitraum auf rund 2100 Euro. Nachdem die Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigten, wurde Kassierer Sebastian Duffner, seit einem Jahr im Amt, einstimmig entlastet.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Zuschuss zu Anschaffungen für die Feuerwehr geben. Der Vorstand des Fördervereins beschloss, den Kauf von sogenannten Tagdiensthosen zu unterstützen. Diese Hosen, für die pro Stück mit 100 Euro kalkuliert wird, können die Feuerwehrleute beispielsweise bei Diensten im Sommer oder bei Lehrgängen tragen, wenn es nicht erforderlich ist, die schweren Hosen der Einsatzkleidung anzuziehen und die Ausgehuniform zu förmlich wäre. Sie entsprechen dennoch der Verwaltungsvorschrift, die ein einheitliches Auftreten der Feuerwehr vorschreibt, so Kommandant Gerd Wimmer.