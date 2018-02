Mönchweiler Fall Hezel: Parteien treffen sich im März vor Gericht

Normenkontrollklage im Fall Hezel wird verhandelt. Termin beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am Donnerstag, 22. März. Thema beschäftigt Mönchweiler seit gut neun Jahren.

In das Verfahren der Normenkontrollklage der Firma Hezel gegen die Gemeinde Mönchweiler wegen der Gültigkeit des Bebauungsplans "Sondergebiet Abfallentsorgung" kommt wieder Schwung. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat einen Termin zur Mündlichen Verhandlung für Donnerstag, 22. März, bestimmt.

Verzögerungen: Im September 2015 reichte die Firma Hezel, vertreten durch ihre Anwälte, eine Normenkontrollklage gegen die Gemeinde Mönchweiler beim Verwaltungsgericht ein. Im Verfahren soll sich klären, ob der Bebauungsplan, der das Unternehmen letztlich in gewisser Weise einschränkt, rechtens ist. Mit der jetzt erfolgten Terminierung des Gerichtstermins geht eine lange Wartezeit zu Ende. Zunächst hatte es nach Auskunft des Verwaltungsgerichts Verzögerungen bei der Begründung der Klage gegeben, dann erfolgten beim Gericht Wechsel der zuständigen Richter, so dass für diese jeweils eine neuerliche Einarbeitung in das Verfahren notwendig wurde.

Im September 2015 reichte die Firma Hezel, vertreten durch ihre Anwälte, eine Normenkontrollklage gegen die Gemeinde Mönchweiler beim Verwaltungsgericht ein. Im Verfahren soll sich klären, ob der Bebauungsplan, der das Unternehmen letztlich in gewisser Weise einschränkt, rechtens ist. Mit der jetzt erfolgten Terminierung des Gerichtstermins geht eine lange Wartezeit zu Ende. Zunächst hatte es nach Auskunft des Verwaltungsgerichts Verzögerungen bei der Begründung der Klage gegeben, dann erfolgten beim Gericht Wechsel der zuständigen Richter, so dass für diese jeweils eine neuerliche Einarbeitung in das Verfahren notwendig wurde. Feststoffkonditionierungsanlage: Seinen Ursprung findet das jetzige Verfahren bereits im Jahr 2009. Damals wollte des Recycling-Unternehmen Hezel in Mönchweiler eine Feststoffkonditionierungsanlage bauen. Gegen diese Pläne regte sich bald immenser Widerstand. Es wurde die Bürgerinitiatve Pro Mönchweiler gegründet. Diese sammelte damals 1065 Unterschriften ausschließlich volljähriger Einwohnern Mönchweilers. In der Folge verhängte der Gemeinderat eine Veränderungssperre für das Grundstück der Firma. Damit verhinderte er, dass Bautätigkeiten realisiert werden, die bisher nicht genehmigt worden sind. Ein Jahr später zieht Hezel offiziell ihren Antrag für die Errichtung der Feststoffkonditionierungsanlage zurück. "Wir wollen so ein Projekt nicht gegen den Willen der Gesellschaft durchdrücken", sagte Hezel-Geschäftsführerin Angelika Hezel damals.

Seinen Ursprung findet das jetzige Verfahren bereits im Jahr 2009. Damals wollte des Recycling-Unternehmen Hezel in Mönchweiler eine Feststoffkonditionierungsanlage bauen. Gegen diese Pläne regte sich bald immenser Widerstand. Es wurde die Bürgerinitiatve Pro Mönchweiler gegründet. Diese sammelte damals 1065 Unterschriften ausschließlich volljähriger Einwohnern Mönchweilers. In der Folge verhängte der Gemeinderat eine Veränderungssperre für das Grundstück der Firma. Damit verhinderte er, dass Bautätigkeiten realisiert werden, die bisher nicht genehmigt worden sind. Ein Jahr später zieht Hezel offiziell ihren Antrag für die Errichtung der Feststoffkonditionierungsanlage zurück. "Wir wollen so ein Projekt nicht gegen den Willen der Gesellschaft durchdrücken", sagte Hezel-Geschäftsführerin Angelika Hezel damals. Viel Gegenwind: Dies nahm vordergründig etwas die Brisanz aus dem Thema. In der Folge aber schlugen in Mönchweiler die Wellen immer noch hoch. Es gab viele Diskussionen um die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans, der den Bau solcher Anlagen künftig verbieten sollte. Gegen einen ersten Entwurf eines Bebauungsplans gingen im Jahr 2012 über 1200 Stellungnahmen vor Bürgern ein. Anschließend trennten sich die Gemeinde und ihr erster Rechtsanwalt, weil der Gemeinderat restriktivere Vorgaben in dem Regelwerk wollte, als dies der Anwalt für möglich hielt.

Dies nahm vordergründig etwas die Brisanz aus dem Thema. In der Folge aber schlugen in Mönchweiler die Wellen immer noch hoch. Es gab viele Diskussionen um die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans, der den Bau solcher Anlagen künftig verbieten sollte. Gegen einen ersten Entwurf eines Bebauungsplans gingen im Jahr 2012 über 1200 Stellungnahmen vor Bürgern ein. Anschließend trennten sich die Gemeinde und ihr erster Rechtsanwalt, weil der Gemeinderat restriktivere Vorgaben in dem Regelwerk wollte, als dies der Anwalt für möglich hielt. Sondergebiet Abfallentsorgung: Der neue Anwalt der Gemeinde, der Freiburger Anwalt Thomas Burmeister schlug dann vor, aus dem Gelände der Firma Hezel ein "Sondergebiet Abfallentsorgung" zu machen. Damit schloss er sich der Meinung von Hans-Jörg Knäpple, dem Rechtsanwalt der Bürgerinitiative an, der bereits seit Beginn ein Sondergebiet Abfallentsorgung gefordert hatte. Bestandteil des Bebauungsplanes für das Sondergebiet ist die Unzulässigkeit so genannter Störfallbetriebe. Die früher vorgesehene Feststoffkonditionierungsanlage ist als solcher Störfallbetrieb zu betrachten. Das bestätigte ein Gutachten des TÜV Rheinland. Im Mai 2015 beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan "Sondergebiet Abfallentsorgung".

Die lange Geschichte des Falles Hezel – eine Chronologie

Der Fall Hezel beschäftigt die Gemeinde Mönchweiler seit neun Jahren. Mit dem Gerichtstermin am Verwaltungsgericht in Mannheim kommt Bewegung in das Verfahren.