Mönchweiler Besser spät als nie: Narrenzunft Mönchweiler hängt Fasnetfähnle ab

Schlechtes Wetter und Krankheit waren laut Zunft die Gründe für die Verspätung. Jetzt hat es mit dem Abhängen endlich geklappt.

Lange hat es gedauert bis zum Abhängen der Fasnetfähnle in Mönchweiler, aber jetzt hat die Narrenzunft die Gunst der Stunde oder auch das freundliche Wetter genutzt und am vergangenen Samstag den Fasnetschmuck entlang des Umzugsweges abgeräumt. Auch der Narrenbaum am Weiherdamm musste bei dieser Aufräumaktion nun endlich weichen.

Die Narrenzunft legt bei aller Neckerei, die sie in den vergangenen Wochen seit der Fasnet hören musste, großen Wert darauf, dass man sich nicht vor ungemütlichem und schlechten Wetter gescheut habe. "Zum Aufräumen der Fähnle ist es unbedingt notwendig, dass sowohl am Freitag als auch am Samstag trockenes Wetter herrscht. Nur so kann der Fasnetschmuck auch abtrocknen", sagt Zunftmeister Erwin Weihing.

Wenn die äußeren Voraussetzungen dann stimmen, muss eine zweite Hürde genommen werden. Am betreffenden Samstag muss die notwendige Zahl an Helfern zur Verfügung stehen. An der Vereinbarkeit beider Punkte haperte es bei der Narrenzunft Mönchweiler während der vergangenen Wochen immer wieder. Es war zum Verzweifeln, bekennen Schelbmuler und Mähl-Bolle: Entweder hat das Wetter nicht gepasst oder die Helfer hatten keine Zeit oder, was in der Region in den vergangenen Wochen ja durchaus auch anderen Orts vorgekommen sein soll, die Helfer mussten als Opfer der Erkältungswelle das Bett hüten. Nachdem sie jetzt aber kräftig zugepackt hatten, gab es im Anschluss an die Aufräumaktion zur Stärkung ein kleines Vesper und einen Umtrunk im Vereinsheim.

Nie um einen Plan verlegen machte die Zunft nach närrischer Art aus den Fasnetfähnle kurzer Hand Fastenfähnle. Die dürfen bekanntlich bis Ostern hängen bleiben, sagt Erwin Weihing mit einem Augenzwinkern. Das hatte die Zunft nun fast geschafft.