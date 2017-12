Löffingen Wunschbaumaktion in Löffingen ein großer Erfolg

Bedürftige an Weihnachten zu beschenken und dies direkt vor Ort, steckt hinter der Löffinger Wunschbaumaktion. Auch die zweite Auflage war von Erfolg gekrönt und zeigt zum einen die große Hilfsbereitschaft, aber auch, wie viele Bedürfte es auch in der Region gibt. „Es macht einem schon betroffen, wenn Bürger ihren Hartz-vier-Schein vorlegen und erzählen, wie schwierig für sie das Überleben ist“, erklärt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Micha Bächle, der zusammen mit Ehefrau Meike diese Wunschbaumaktion nach Löffingen brachte, ergänzt: „Oder wenn man erfährt, dass das Wunschbaum-Geschenk das einzige Weihnachtsgeschenk war“.

Die Aktion

Im Jahr 2016 wurde in Löffingen erstmals der Weihnachtswunschbaum aufgestellt, eine Idee von Micha und Meike Bächle, welche zusammen mit der Stadt, dem Weltladen und dem Jugendförderverein durchgeführt wurde. Die Aktion zeigt den Bedarf, aber auch die große Bereitschaft in der Bevölkerung, für Arme zu spenden. Der Wunsch der Löffinger Initiatoren wäre, dass in jeder Gemeinde im Hochschwarzwald und übergreifend auch im Schwarzwald-Baar-Kreis solche Weihnachtswunschbäume aufgestellt würden. (pb)