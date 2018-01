Löffingen Wo Narren Häs in Löffinger ausleihen können

Zunftstube jetzt mit Kleiderkammer und Archiv. Achtköpfiges Team engagiert sich ehrenamtlich.

Das Maienländertor mit der dortigen Zunftstube ist etwas ganz Besonderes. Nun hat die Heimat der Löffinger Laternenbrüder noch eine beachtliche Erweiterung erfahren. Mit großem Engagement, handwerklichem Geschick und der finanziellen Unterstützung der Stadt Löffingen wurden hier eine Kleiderkammer, Büro, Archiv und Aufbewahrungs- und Materialräume der Laternenbrüder geschaffen. Bis 2010 war hier eine Wohnung, aus der die Laternenbrüder in viel Eigenarbeit nun optisch ansprechend und praktikabel eine Erweiterung für die Narren geschaffen haben.

Neue Kleiderkammer: Am Wochenende öffnete die Kleiderkammer erstmals und die Narren luden zum Tag der offenen Tür in die erweiterte Zunftstube. Das Interesse war sehr groß und so mancher Narr lieh sich schon das eine oder andere Fastnachtskostüm oder Utensil für die kommende Fasnet aus. Über einhundert Kleider und dazu noch viele andere Fastnachtsgegenstände, wie auch Masken, sind hier nun feinsäuberlich und übersichtlich sortiert aufbewahrt. Kleidung sowohl für größere, als auch für Kleingruppen gibt es hier günstig auszuleihen. Für die Kleidung von Vorteil ist die niedrige Temperatur, denn es wurde keine Heizung eingebaut.

Ein achtköpfiges Team um Leiterin Renate Jonner mit Ines Benitz, Marina Benz, Florian Kirner, Kirsten Lauble, Birte Meder, Regina Schmidt, Larissa Vögt und Nicole Wiedensohler sind nun für die neue Kleiderkammer verantwortlich. Umzug: Viele Jahre zuvor war die Kleiderkammer unter dem Dach des Rathauses untergebracht. Herr über den Rathausspeicher war viele Jahre Franz Scholz, der auch den Umzug überwachte. Nach der Räumung des Rathauses im Zuge der Sanierung des historischen Gebäudes wurden die Fastnachtsutensilien bei so manchem Narren-Oberen untergebracht und nun in der neuen Kleiderkammer wieder zusammengeführt.

Archiv: Gelungen ist auch das Archiv. Hier lagern so manche Narrenkostbarkeiten, angefangen von den alten Fastnachtszeitungen, die damals noch „der Narrebot" hieß. Protokollbücher und geschichtswürdige Unterlagen sind weitere Exponate des Archivs. Auch alte Masken, die Rudolf Gwinner aus seinem unermesslichen Fundus immer wieder als Leihgabe brachte, sind hier nun gut untergebracht.

Materialräume: Im Untergeschoss sind die Aufbewahrungs- und Materialräume untergebracht. Bei einem Traditonsverein wie der Narrenzunft sammelt sich im Lauf der Zeit einiges an. So findet man im Lager nun Dekorationen, Utensilien für das Städtlefest und die Kinderfasnet, Dekoartikel für die Festhalle und Bastelutensilien.

Büro: Auch ein Büro wurde eingerichtet, was den neuen Narrenvater Thomas Hofmeier freuen wird. Denn auch die Fastnacht ist ohne Bürokratie nicht mehr denkbar.

Öffnungszeiten

Die neue Kleiderkammer in der Löffinger Zunftstube ist fertig. Das Angebot ist groß und die Ausleihe günstig. Trotzdem gilt ein Appell des Teams an alle Bürger bei Entrümpelungen auch daran zu denken, dass die Kleiderkammer alte Kleidung, Gebrauchsgegenstände und Utensilien für die Fastnacht gerne aufnimmt. Zur Ausleihe geöffnet ist die Kleiderkammer nun wieder am Samstag, 27. Januar, in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr. (pb)