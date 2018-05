Löffingen Wissenswertes zum Löffinger Waldprozess

Als Löffingen sich gegen den Fürsten stellte: Historiker ThomasGilgert stellt sein neues Buch vor.

Vor 268 Jahren wagten die Löffinger den Aufstand gegen den Fürsten zu Fürstenberg. 23 Jahre war das Baarstädtchen der Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung um das Eigentum am Krähenbacher Forst, der letztendlich mit einem Vergleichsrezess 1773 endete. Historiker Thomas Gilgert aus Freiburg hat in seiner Dissertation dem Löffinger Waldprozess einen großen Part gewidmet. Daraus ist das Buch entstanden „Aus patriotischem Eifer der Gemeinde für das allgemeine Beste“. Jetzt stellt er das Buch in Löffingen auf Einladung des Baarvereins vor. „Der Löffinger Waldprozess ist ein lokalgeschichtliches Ereignis als Ausdruck einer welthistorischen Umbruchphase“, erklärte der Autor. Professor Thomas Zotz übernahm die Einführung, er bezeichnete Löffingen als einer der wichtigen Mittelpunkte der westlichen Baar. Stolz zeigte sich auch Harald Ketterer vom Baarverein. „Ich stehe mit dem wichtigen Löffinger Ignatz Kutruff in verwandtschaftlichem Verhältnis, der damals gleich sechs Mal nach Wien reiste“.

„Waldprozesse waren typische Untertanenkonflikte“, so Gilgert, "allerdings nicht über 23 Jahre." Das Problem war das nicht geklärte Eigentum des Waldes und so beanspruchten sowohl die Stadt als auch der Fürst den Wald. Im Jahr 1741 kam es zum ersten großen Ärgernis zwischen beiden Parteien. Die Stadt hatte den Plan Holz aus dem Krähenbacher Forst zu veräußern, um die Löcher in der Stadtkasse zu stopfen, die Obrigkeit unterband das Vorhaben. Fünf Jahre später war es der Fürst, der 3000 Klafter Holz an ein Bergwerk bei Tuttlingen veräußerte. So entschieden sich die Stadtväter im Oktober 1750 zu einer Klage beim Reichshofrat in Wien, einem der beiden höchsten Reichsgerichte.

Geschickt hatte man das Vorhaben vor dem Obervogtsamt geheim halten können. Da sich bis Ende 1753 nichts tat, schickte man den ehemaligen Bürgermeister Hansjakob Greif und Ignatius Kutruff nach Wien. Doch es geschah nichts und die Stadt versank immer mehr in Schulden, so hatte man 1758 gleich 11 000 Gulden Schulden angehäuft. Dies führte auch zu internen Konflikten, wobei der abtrünnige Greif, er befürchtete als wohlhabender Bürger die Hauptlast des Prozesses tragen zu müssen, gegen Kutruff Front machte. "Nach 23 Jahren Rechtsstreit kam es zum Vergleich, wobei die Stadt zwei Drittel, dazu die Waldweide über den ganzen Wald bekam (das Harzen und Kienölbrennen für einen symbolischen Wert), der Fürst ein Drittel Wald, das Jäger- und Harzerhaus mit Grundstücken. Außerdem übernahm der Fürst 4000 Gulden der Prozesskosten", erklärte Gilgert.

Das Buch kann beim Baarverein unter info@baarverein.de erworben werden.