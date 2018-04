Dittishausen Wilde Wälder geben Gastspiel in Dittishausen

Wilde Wälder geben Gastspiel in Dittishausen

Kulturintiative Dittishausen kombiniert Comedy mit Schwarzwälder Spezialitäten.

Ein Genuss auf ganzer Linie erwartet die Gäste am kommenden Samstag, 28. April, im Haus des Gastes: Der Verkehrsverein und die Kulturinitiative servieren Schwarzwälder Comedy, alemannische Mundart und Schwarzwälder Gaumenfreuden. „Mit einem Schwarzwälder Vesper möchten wir die Gäste auf einen Schwarzwälder Musik-Kabarett-Abend einstimmen“, informiert der Sprecher der Kulturinitiative Dittishausen, Änder Glod.

Mit den "Wilden Wäldern" hat die Kulturinitiative tief in die Comedy-Kiste gegriffen und eine bekannte Spaßtruppe engagiert. Die vier Hochschwarzwälder Musik-Kabarettisten werden das Haus des Gastes Kopf stehen lassen. Wo Georg Stelz, Christoph Hof, Tobias Schwab und Karl Willmann auftreten, bleibt kein Auge trocken. Ihr Markenzeichen sind Gummistiefel, Hut und die Musik mit Sprachbegabung vom Hoch- bis Niederalemannisch, in besonderen Fällen greifen sie sogar auf „Firschi- und Hinderschi-Alemannischen“ zurück. Ihre Lieblingssongs, natürlich mehrstimmig, greifen Themen aus dem heimatlichen Wälderalltag auf. Wein, Weib, Gesang, gutes Essen, die Sorge um das liebe Geld und das allgemeine Wohlbefinden werden gesanglich und musikalisch mit Gitarren, Percussion, Glockenspiel und Melodika zu einer außergewöhnlichen Lebensdarstellung. Eingepackt in viel Humor mit einem Fünkchen Wahrheit und Augenzwinkern setzen die "Wilden Wälder" ihre Attacken auf die Lachmuskeln. Wer kann bei den jungen Klassikern wie „Sellerie“ und „The singing Travel Guide“ schon widerstehen. Das Hochschwarzwälder-Quartett kann sich auch selbst auf die Schippe nehmen und punktet mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Noch gibt es Karten für diesen Schwarzwälder-Multigenuss im Verkehrsbüro Dittishausen, aber auch an der Abendkasse.

Die Veranstaltung am kommenden Samstag, 28. April, beginnt um 20 Uhr, bereits um 18.30 Uhr wird das Haus des Gastes geöffnet.