Löffingen Wilde Wälder begeistern bei ihrem Auftritt in Dittishausen

Ein fröhliches Loblied auf den Sellerie lässt Schwarzwälder Spaßmacher die Herzen des Publikums erobern.

Mit dem Engagement der "Wilden Wälder" hatte der Gastgeber Kulturinitiative Dittishausen voll ins Schwarze getroffen. Die Ur-Schwarzwälder, mit den schwarzen Klamotten und Gummistiefel sind schwer einzuordnen. Sie verkörpern eigentlich alle das Genre Comedy, Musik und Heimat-Botschafter. Sie musizieren, singen, erzählen, spielen Geschichten. Die vier Hochschwarzwälder Georg Stelz, Christoph Hog, Tobias Schwab (Musik) und Karl Willmann halten dem Zuschauer den Spiegel vor, humorvoll im wunderbaren Alemannisch mit einer Prise Wahrheit gespickt. Sie sind die schrägen schrulligen Ureinwohner, die sich selbst auf die Schippe nehmen können.

Eines ist klar, im Hochschwarzwald geht die Welt ein und aus und nicht erst seit der Erfindung der HTG. Allerdings haben die Urlauber so ihre liebe Mühe mit dem Firschi- und Hinderschi-Alemannisch doch dafür haben die Wilden Wälder die Lösung. In ihrem "reinsten Denglisch" übersetzen sie alles wortgetreu. Wer von dem begeisterten Publikum glaubte, hier den reinen Gummistiefel-Blues zu erleben, der sah sich schnell eines Besseren belehrt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, da sind echte Musiker auf der Bühne und vor allem Tobias Schwab – in der Musikszene kein Unbekannter – arrangiert und komponiert auf Teufel komm raus.

Dass Wurstsalat (auf Yesterday) schon seit Jahren die Hymne des Schwarzwald ist, dürfte jedem bekannt sein, doch der neue Hit Sellerie könnte ein weiteres Loblied werden. Eine fetzige Idee waren die "stinklangweiligen" Ansagen in der Höllentalbahn, peppig-rockig von den Wilden Wäldern neu in Szene gesetzt. Selbst die Zugabe war ein echter Knüller "die Flüche bis zum Abwinke", das passte fast perfekt zur Philosophie der Schwarzwälder.

Die können auch ganz Modern wenn es heißt "Er isch de neue Pfarrer und er sieht gut aus – er bring Sexappeal ins Gotteshaus".