Löffingen Wenig Resonanz auf Krämermarkt in Löffingen

Wenig Resonanz auf Krämermarkt in Löffingen

Trotz zahlreicher Stände und großem Angebot ist der Löffinger Markt nur spärlich besucht.

War das Wetter beim Herbst-Krämermarkt zu regnerisch, so war es nun beim Frühlingsmarkt wohl zu schön, denn die Besucherzahl hielt sich in Grenzen. Obwohl die Marktbeschicker vom Rathaus bis zur Kirche aufgestellt waren, und viele verschiedene Stände mit Bekleidung, Spielwaren, Tüchern, Süßwaren oder CDs angeboten wurden, war die Zahl der an den Auslagen Interessierten recht gering. Vermisst wurde der Sockenverkäufer. Lediglich eine Metzgerei und der Creps-Stand hatten guten Betrieb.

Bei den immer weniger werdenden Besuchern muss man sich die Frage stellen, wie lange es noch Krämermärkte in Löffngen gibt, obwohl Löffingen eine traditionelle Markstadt ist. Man mag es kaum glauben, dass Löffingen noch bis 1880 eine zentrale Marktfunktion hatte. Über 600 Jahre war der überregionale Getreidemarkt von großer Bedeutung für die Menschen aus dem Hochschwarzwald und von der Baar. 1318 wurde sogar das Löffinger Maß eingeführt.

Das Interesse früherer Generationen am Krämermarkt haben die heutigen Löffinger wohl nicht mehr.

„Früher traf man auf dem Markt immer viele Leute, man konnte einkaufen, plaudern und kommunizieren“, bedauern auch Irma und Hermann Knöpfle, die sich auf dem Markt umschauten.

Der nächste Krämermarkt findet Ende des Jahres statt.