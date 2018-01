Unadingen Unadinger Einwohnerzahl rückläufig

Aktuelle Projekte Thema bei Bürgerversammlung. Peter Wenzinger für75 Blutspenden geehrt.

Ein Rück- und Ausblick prägten die Unadinger Silvester-Bürgerversammlung, die mit über einhundert Teilnehmern wieder gut besucht war und den Rahmen für die Auszeichnung treuer Blutspender bildete. Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach, der sieben öffentliche Sitzungen des Ortschaftrates und drei Ortstermine bilanzierte, zeigte sich zufrieden mit den im Löffinger Haushalt verankerten Maßnahmen. Würdig gestaltet wurde im Mai die Einweihung des neuen Dorfplatzes mit Boule-Feld. Mit Erleichterung wurde der Baubeginn des Projekts "Eisenbahnweg" aufgenommen, seit vielen Jahren gefordert und nicht zuletzt auf Grund komplexer Eigentumsverhältnisse versagt blieb. Mit rund 550 000 Euro wird die Maßnahme beziffert.

Der Statistik des Ortsvorstehers war zu entnehmen, dass die Einwohnerzahl mit 995 (Vorjahr 1008) einen leichten Rückgang aufweist. Wohnberechtigt sind 1010 Bürger. Einen großen Bevölkerungsanteil stellen mit 168 Personen die über 65-jährigen. Geburten waren neun (Vorjahr drei) und Sterbefälle acht (Vorjahr neun) zu verzeichnen. Im Kindergarten werden derzeit in zwei Gruppen 43 Kinder (Vorjahr 41) betreut, fünf Kinder unter drei Jahren im sogenannten "Spatzennest". 62 Schüler (Vorjahr 58) werden an der Grundschule Bachheim/Unadingen unterrichtet. 733 Euro ergab die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge. Dankesworte gingen an Cora Winterhalder und Esther Fesenmeyer, die sich bereitwillig für die Sammelaktion zur Verfügung stellten.

Bürgermeister Tobias Link ging zunächst auf das schnelle Internet ein, zu dem die Stadt Löffingen im April die Tür öffnete. "Wir haben das zukunftsweisende Thema mit dem neuen Anbieter Felix Stiegeler in professionale Hände gelegt", sagte das Stadtoberhaupt. Er verwies auf die jüngste Informationsveranstaltung, bei dem der Anbieter den vielen Fragen Rede und Antwort stand. "Das Ziel der Stadt ist klar gesetzt, wir möchten jedes Gebäude anschließen und jedem Eigentümer die Möglichkeit über das Glasfasernetz bieten", so der Bürgermeister weiter, "dies verbunden mit dem Appell, die Angebote bei Firma Stiegeler zu nutzen." Mit Blick auf den neuen Haushalt stehen laut Link Baumaßnahmen im Mittelpunkt. Bezogen auf den Ortsteil Unadingen betrifft dies die Sanierung des Wegs zur Grünburg (140 000 Euro) und 25 000 Euro Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus, dessen Standort sich am "Schachenweg" anbietet. Ortvorsteher Elmar Fehrenbach erwähnte die weiter geplanten Maßnahmen im laufenden Jahr. Allem voran der schon länger anstehende Abriss "Haus Beile" mit anschließender Überplanung/Neugestaltung von Beiles Garten. Im Rathaussaal wird die Deckenbeleuchtung auf LED umgestellt, im gleichen Zug eine Schallschutzdecke eingebaut. Eine Aufwertung erfahren soll die Sängerhütte mit Grillplatz. In den Etat aufgenommen werden im üblichen Rahmen Ersatzpflanzungen und Sanierung Bordsteine.

Die Geehrten

Der Unadinger Rotkreuzverein ehrt traditionell am letzten Tag des Jahres treue Blutspender. Dies sind für zehn Spenden Lukas Engesser, Bernd Greuter, Benjamin Kramer und Andreas Rothweiler. Für 25 Spenden Julia Stefan, 75 Mal zum Aderlass ging Peter Wenzinger. Rot-kreuz-Vorsitzender Martin Netz würdigte dieses Engagement als unverzichtbaren Beitrag zur Lebensrettung und dankte mit Urkunden und Ehrenabzeichen verbunden mit dem Appell zur Nachahmung.(os)