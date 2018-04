Löffingen Unadinger Brass-Band Blosmaschii startet ab Mai durch

Auf einen Kaffee mit Sigi Engesser und Klaus Baader von der Brass-Band Blosmaschii, die wieder auf Tour geht.

Nach dem plötzlichen Tod des Bandleaders Jürgen Engesser geht es mit der Blosmaschii nun wieder auf Tour. Was hat Sie bewogen weiter zu machen?

Sigi Engesser: Der Schock über den tödlichen Unfall 2017 meines Bruders sitzt immer noch tief. Doch mit unserem Weitermachen möchten wir seine Band und seine Musik weiterleben lassen. Jürgen war ein Vollblutmusiker und hätte es sich sicher gewünscht, dass wir weiter machen und die Menschen mit unserer Musik erfreuen.

Klaus Baader: Wir haben so viel Anfragen von Musikerkollegen und Fans bekommen, dass wir uns entschlossen haben, auch im Andenken an unseren Musikerfreund Jürgen einfach weiterzumachen. Jürgen war das Herzstück der Band, immer wenn wir spielen, spielen wir auch für ihn.

Jürgen Engesser war nicht nur Gründer sondern auch Bandleader und begnadeter Musiker der Blosmaschii. Wie konnten sie diese Lücke musikalisch füllen?

Sigi Engesser: Glücklicherweise haben wir Jürgen Gauger 2017 als Aushilfe gewinnen können. Nun hat der Realschullehrer aus Seppenhofen und Vollblutmusiker signalisiert, dass wird mit einer langfristige Partnerschaft rechnen können. Darüber sind wir sehr froh, denn Jürgen bringt uns musikalisch weiter.

Klaus Baader: Jürgen Gauger ist in der Musikszene kein Unbekannter, so zeigt er seine Professionalität bei den „Casanovas“, „Tschägedies“ oder bei "Tatort Saxophon“. Bei uns als Brassband kann Jürgen eine weitere Musikfacette ausleben, auch als Arrangeuer.

Der Name Blosmaschii spricht in der Musikszene für sich, vor allem nach dem sensationellen Abschneiden beim Bandcontest Blechduell. Was ist ihr Markenzeichen?

Klaus Baader: Alle 40 anspruchsvollen Stücke spielen wir auswendig. Dies ist ein Muss, um sich auf die Musik und nicht auf die Noten konzentrieren zu können. Auch gehören zu unseren Auftritten die Showelemente, die zusammen für den Zuschauer und Zuhörer ein Musikerlebnis sein sollen.

Sigi Engesser: Ein weiteres Markenzeichen sind unsere Solis, vor allem mit der Posaune und dem Saxophon und der Trompetensound. Unser Leitspruch „Ein Kuss aufs Ohr“ wird immer wieder eindrucksvoll vertont. Mit unserem schwarz-weiß-Outfit und dies selbst mit den schwarz-weißen Schuhen sind wir sofort erkennbar.

In Schwärzenbach haben Sie am 5. Mai den Musik-Saisonstart. Was erwartet hier den Gast im Alten Schulhaus?

Sigi Engesser: Das Opening haben wir unter das Motto „Erfahrung trifft Jugend“ gestellt. Wir werden unser neues Programm präsentieren mit Jazz, Rock, Pop, Schlager in originellen Bläserarrangements mit richtig fettem Brass Sound. Mehrstimmige Trompetensätze, Improvisationen, Percussion und Drum-Solos um damit das Publikum begeistern. Unser Partner sind junge Musiker aus Eisenbach, „Brasstastisch", zehn Musiker im Alter zwischen 17 und 25 Jahren

Klaus Baader: Während wir die Erfahrung in die Waagschale schmeißen, wird „Brasstastisch“ mit dem 22-jährigen Bandleader Lars Gehring den jugendlichen Sound hervorheben. Es wird sicherlich ein Abend der Extraklasse.

Ich habe gehört, Sie planen einen Auftritt in Südtirol?

Sigi Engesser: Das wird unser absoluter Höhepunkt und ist so spannend wie das Blechduell. Beim Duell „Spielt wos gscheits – Blasmusik Contest Taisten“ können wir zeigen, was wir können.

Klaus Baader: Wer uns die Daumen drücken möchte, der Contest ist am 28. und 29. September vor einer hochkarätigen Jury.

Blosmaschii ist in der Brass-Musik-Szene als Top-Band angesehen. Wer gehört hier dazu?

Sigi Engesser: Vor über 15 Jahren haben wir uns, damals alles Unadinger Musiker, gegründet. Als Leader und Posaunist bringe ich mich ein. An der Posaune Klaus Baader, am Saxophon Jürgen Engesser, an der Trompete Joachim Thoma, Guido Fromm und Sascha Kleiser, am Bass Martin Kaltenbrunn, am Schlagzeug Daniel Heer und Stefan Wolf an den Percussions.

Klaus Baader: Die Arbeiten der Band außerhalb der Musik haben wir aufgeteilt. Zum Orga-Team gehören Daniel Heer, Joachim Thoma und meine Person. Das Sprachrohr auf der Bühne ist Sascha Kleiser, der in seiner urig-feinsinnigen Art das Publikum anfeuern kann. Uns verbindet nicht nur die Liebe zur Musik, sondern in der Zwischenzeit auch eine echte Männerfreundschaft.

Fragen: Gerold Bächle