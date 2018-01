Löffingen Über 100 Akteure auf der Löffinger Narrenbühne

41. Öschabend läutet Löffinger Fasnet ein. Vertreter von fünf Zünften gestalten Programm.

Mit dem traditionellen Öschabend der fünf Fastnachtszünfte Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Unadingen und Rötenbach wird offiziell die Löffinger Fastnacht eröffnet. Am Samstag, 27. Januar, fällt um 20 Uhr in der Festhalle der Startschuss des Öschabends und der Fastnacht in der Region Löffingen.

Öschzünfte : Ein Höhepunkt der Fastnacht – auch der Ortsteile – ist zweifelsfrei der Öschabend, der über 100 Akteure auf die Bühne der Festhalle lockt. Das Beste aus dem Programm der Narrenzünfte Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Unadingen und Rötenbach wird hier geboten. Die Vorbereitung laufen schon seit Monaten, die Hauptprobe haben die Akteure hinter sich gebracht. Nun stehen sie in den Startlöchern, um dem närrischen Publikum eine Fastnacht pur zu bieten.

Ein Fastnachtsprogramm mit vielen Facetten wird am Samstag auf der Öschbühne geboten werden. Erstmals präsentiert sich der Narrenverein Löffingen unter seinem neuen Chef, dem Narrenvater „Thomas I“ der mit gleich 30 seiner Gefolgsleuten aller Löffinger Fasnetgruppen auftreten wird. Ein abwechslungsreiches Programm verspricht Franz Scholz, eine bunte Mischung zwischen erfrischenden Sketchen, tollen Tänzen, Clownerie und der Blick durch die kommunalpolitisch närrische Fasnetbrille. Ansage: Abwechselnd stellen sich die Zünfte als Gastgeber zur Verfügung, die nicht nur für das leibliche Wohl der Gäste sorgen, sondern auch für die Ansage verantwortlich sind. In diesem Jahr stehen die Löffinger „Ansager-Newcomer“ Holger Rheiner und Stefan Hofmann auf der Öschbühne. Allerdings sind die beiden Hansele alte Fastnachts-Hasen, keineswegs mundfaul oder gar unmusikalisch. Die ersten Ansager prägten die Öschabende, es waren damals Kurgeschäftsführer Michael Kasprowicz und Friseurmeister Franz Hofmeier. Diese beiden alias „Moschtle und Stuzle“ in ihren schwarzen Anzügen und Regenschirmen waren für ihren schwarzen Humor bekannt

Abwechselnd stellen sich die Zünfte als Gastgeber zur Verfügung, die nicht nur für das leibliche Wohl der Gäste sorgen, sondern auch für die Ansage verantwortlich sind. In diesem Jahr stehen die Löffinger „Ansager-Newcomer“ Holger Rheiner und Stefan Hofmann auf der Öschbühne. Allerdings sind die beiden Hansele alte Fastnachts-Hasen, keineswegs mundfaul oder gar unmusikalisch. Die ersten Ansager prägten die Öschabende, es waren damals Kurgeschäftsführer Michael Kasprowicz und Friseurmeister Franz Hofmeier. Diese beiden alias „Moschtle und Stuzle“ in ihren schwarzen Anzügen und Regenschirmen waren für ihren schwarzen Humor bekannt Technik: „Ein tolles Programm bedarf auch einer guten Technik“, davon ist Gesamt-Regisseur Clemens Dienstberger überzeugt. Bei Technikexperte Peter Hübsch laufen die Fäden zusammen, der von Andre Werner unterstützt wird. Unterstützend ist auch Jörg Wider tätig, er war 15 Jahre mit von der Partie. Der umfangreiche Bühnen- auf und Abbau obliegt der männlichen Narrenpolizei. Die Macher seit vielen Jahren sind Franz Scholz und Sven Seidel, welche für die Helfer vor und hinter der Bühne und das „Ganze drum herum“ verantwortlich sind.

„Ein tolles Programm bedarf auch einer guten Technik“, davon ist Gesamt-Regisseur Clemens Dienstberger überzeugt. Bei Technikexperte Peter Hübsch laufen die Fäden zusammen, der von Andre Werner unterstützt wird. Unterstützend ist auch Jörg Wider tätig, er war 15 Jahre mit von der Partie. Der umfangreiche Bühnen- auf und Abbau obliegt der männlichen Narrenpolizei. Die Macher seit vielen Jahren sind Franz Scholz und Sven Seidel, welche für die Helfer vor und hinter der Bühne und das „Ganze drum herum“ verantwortlich sind. Musik: Für ordentliche Stimmung vor, während und nach dem Programm sorgt das „Schwarzwald Quintett“, welches auch zum Tanz einlädt. Die sechs Simonswälder feiern heuer das 40-jährige Bühnenjubiläum unter dem Motto „das Leben ist zum Feiern da“ – beim Löffinger Öschabend natürlich noch mit einer Spur mehr. 1981 wurde die Öschmusik gegründet, die viele Jahre unter Franz Riede für die Musik verantwortlich war.

Der Öschabend feiert heute seinen 41. Geburtstag. Es waren die damaligen Narrenväter Jupp Hoitz (Löffingen), Fritz Koßbiehl (Bachheim), Paul Hasenfratz (Dittishausen), Fritz Müller (Unadingen) und Eugen Knöpfle (Rötenbach), die am 22. Januar 1977 zum ersten Öschabend aufriefen. Diese gemeinsame Veranstaltung sollte zeigen, dass die Narren gut miteinander können, was den Politikern damals nach der Eingemeindung noch so manche Schwierigkeit bereitete. (pb)