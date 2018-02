Löffingen Trialog-Concerts gastiert in Löffingen

Marcus Hagemann und Bengt Forsberg spielen am 4. März in der Festhalle anspruchsvolle klassische Musik.

Einen besonderen Hörgenuss erwartet die Gäste beim spannenden und zugleich ausgefallenen Konzertprogramm von Marcus Hagemann und Bengt Forsberg am 4. März. Zwei begnadete Künstler die Werke von Debussy, Rachmaninov und Weinberg auf die Löffinger Festhallenbühne zaubern werden.

Marcus Hagemann stammt aus Donaueschingen und ist Initiator der Trialog-Concerts-Reihe, welche musikalischen Hörgenuss auf hohem Niveau bieten. Der Meister auf dem Violoncello spielt seit geraumer Zeit als festes Duo mit Bengt Forsberg, einem der berühmtesten Pianisten Schwedens, der als Duopartner von Ann-Sofie von Otter berühmt wurde. Die beiden renommierten Künstler haben sich Werke des französischen Komponisten Achille-Claude Debussy ausgesucht. Ein Komponist, dessen Musik als Bindeglied zwischen Romantik und Moderne steht. Mieczyslaw Weinberg verarbeitet in seinen Werken wie das großartige Requiem, die Gräueltaten während der Zeit der Nationalsozialisten. Sergei Rachmaninow war ein russischer Komponist der Nationalromantik. Schon seine erste Oper Aleko wurde ein großer Erfolg, sein zweites Klavierkonzert gilt bis heute als eines der bekanntesten Klavierkonzerte der Romantik.

Marcus Hagemann hatte bereits im September in der Rochuskirche in Göschweiler zusammen mit Chloè Lèyv ein neues Klangerlebnis den Gästen präsentiert. Mit seinem Violoncello wurde der heute in Berlin lebende Musiker mehrfach ausgezeichnet, in Deutschland, USA, Italien und Finnland.

Bengt Forsberg gilt als einer der führenden Pianisten Schwedens. Bekannt wurde er durch sein vielseitiges Repertoire und sein besonders Interesse für unbekannte und wenig beachtete Musik.

Das Konzert findet am Sonntag, 4. März, um 19.30 Uhr in der Löffinger Festhalle statt. Karten gibt es bereits im Vorverkauf bei der Tourist-Information Löffingen oder bei Reservix.