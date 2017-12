Dittishausen Schwarzwaldkrainer präsentieren sich in Dittishausen neu aufgestellt

Micki Probst gibt bei Oberkrainer-Weihnacht in Dittishausen sein Debüt als neuer Gitarrist.

Der Name steht für Erfolg und so wunderte es nicht, dass bei der 17. Oberkrainer-Weihnacht in Dittishausen das Haus des Gastes aus allen Nähten platzte, zumal die Fans im vergangenen Jahr auf diesen Hörgenuss verzichten mussten. Erstmals traten die Schwarzwaldkrainer in neuer Besetzung auf.

Der 49-jährige Vollblutmusiker Rolf Riedlinger aus Löffingen ist von der Gitarre auf die Klarinette umgestiegen – ein weiteres Instrument in seinem umfangreichen Repertoire – um den in Ruhestand gegangenen Günter Wagner musikalisch zu ersetzen. Damit machte der Löffinger den Platz frei für den 24-jährigen Micki Probst aus dem Allgäu, der nun den Gitarrenpart der Schwarzwaldkrainer vertritt. Dass Rolf Riedlinger auch singen kann, zeigte er im Duett mit Bettina Luetzelschwab. Musikalischer Bandleader ist das Musik-Talent Michael Maier, der die Oberkrainer-Weihnacht in Dittishausen als letzte Veranstaltung und „Musik-Hupferl“ des Jahres etabliert hat.

Neben der Oberkrainermusik mit traditionellen und modernen, winterlichen und weihnachtlichen Titeln, verzauberten die Schwarzaldkrainer ihr Publikum auch mit den humorvollen Beiträgen von Leader und Gründer Willi Kammerer aus Döggingen.

Die Fans der Schwarzwaldkrainer sind in ganz Süddeutschland sowie im benachbarten Ausland zu Hause. Viele haben den Termin in Dittishausen fest in ihrem Kalender verankert und kommen jährlich zur Oberkrainer-Weihnacht nach Dittishausen. So auch Angelika Mainka, deren Anfahrtsweg ohne Auto in Dittishausen eine Übernachtung erforderte: Sie kommt aus Villingen und gehört zu den treuesten Fans. Vor 15 Jahren hat sie die Schwarzwaldkrainer erstmals live in Lenzkirch erlebt und ist seither von ihren Konzerten nicht mehr wegzudenken. Selbst ins Ausland reist sie ihren Musikidolen nach.

Einen unvergesslichen musikalischen Leckerbissen der Oberkrainermusik steht im April in der Löffinger Festhalle bei der „Volksmusik der Extraklasse“ an. Neben den Schwarzwaldkrainern werden „Die Innnsbrucker Böhmische“ und „Volksmusik 4“ die Festhalle zum Brodeln bringen. Veranstalter sind die Schwarzwaldkrainer und der Handharmonikaspielring Löffingen.

Karten gibt es bereits jetzt schon bei allen Touristinformationen und unter www.reservix.de.