Bachheim Schule sichert sich den Bachheimer Wanderpreis

Grundschule Bachheim/Unadingen mobilisiert mit 43 Personen die größte Wandergruppe bei Pfingstwandertagen.

Die Bilanz der 44. Bachmeier Pfingstwandertage ist beachtlich: Rekordverdächtig, überall zufriedene Gesichter. Bei der Gruppensiegerehrung durch den Vorsitzenden des Narrenvereins, Clemens Dienstberger und Helmut Schreiber wurde der Erfolg offensichtlich. "Im vergangenen Jahr hatten sich 268 Einzelwanderer angemeldet, in diesem Jahr 431", so Helmut Schreiber, wobei die reelle Zahl weitaus höher sei. Er hatte zusammen mit Berthold Meßmer wieder die Statistik in Obhut und war dabei für die Auskünfte der Wanderer verantwortlich. „Nur mit gutem und festem Schuhwerk in die Schlucht, denn dort ist es noch nass“, hörte man von den Beiden.

Das eigene große Festzelt war während der gesamten Veranstaltung proppenvoll. Dank der zahlreichen Helfer und Spender hatte es 120 Kuchen und Torten im Angebot, dazu viele weitere kulinarische Angebote. Bei der Siegerehrung war Ausverkauf angesagt. Das Festzelt war auch beim ökumenischen Gottesdienst gefüllt, den der Musikverein und 39-köpfigen Kirchenchor Bachheim/Unadingen mitgestalteten.

Die 15 hölzernen Gruppenpreise mit dem Dachs – sie wurden von Ilona Wiehl und Aron Scherzinger hergestellt – waren heiß begehrt. Der erste Platz mit 43 Teilnehmern ging an die Grundschule Bachheim/Unadingen. Rektorin Susanne Marx hatte im vergangenen Jahr die Idee, sich gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Eltern an den Wandertagen zu beteiligen. Mit 41 Wanderern sicherte sich die Gorizunft aus Reiselfingen den zweiten Platz, vor den 24 Teilnehmern vom DLRG Löffingen. Es folgten mit 23 Wanderern der Narrenverein Löffingen, die Katzenbacher Hexen vom Hegau, die Räuberzunft Gündelwangen, WST Löffingen und die Gruppe aus Rudenberg. Erstmals mit dabei waren die Feuerburren aus Bad Dürrheim, die zwar keinen Gruppenpreis bekamen, dafür aber richtig zufrieden waren.

Ein Herz für Kinder hatte der Eisverkäufer vom Heiligenberg. Er hatte für die Kinder verschiedene Gokarts mitgebracht, die er den kleinen Besuchern kostenlos zur Verfügung stellte.

Eine solche mehrtägige Großveranstaltung erfordert viele helfende Hände. "150 Personen waren im Einsatz", so Vorsitzender Dienstberger. Seit fünf Jahren ist neben dem Narrenverein auch der Musikverein als Hauptorganisator mit im Boot.