Löffingen SV Göschweiler ehrt langjährige Mitglieder

Der SV Göschweiler hat gleich neun verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Gleich neun engagierte aktive und auch passive Mitglieder konnte der Vorsitzende des SV Göschweiler, Walter Keßler, für ihre Treue und ihr Engagement auszeichnen. Seit 50 Jahren gehören Katja Pfefferkorn und der ehemalige aktive Spieler und Schiedsrichter Herbert Frei dem Verein an. Auf 40 Jahre bringen es der Ehrenvorsitzende Manfred Furtwängler und Ehrenmitglied Bruno Hensler, die sich heute noch aktiv in das Vereinsleben miteinbringen. Ebenfalls 40 Jahre gehören Rolf Schiesel und Monika Bartler dazu. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden die beiden ehemaligen Aktiven August Frey und Richard Mellert sowie Hanna Albert ausgezeichnet.

"Der SV Göschweiler leistet eine fantastische Jugendarbeit und bietet sportliche Aktivitäten in gleich mehreren Bereichen", so freute sich Bürgermeister Tobias Link. Dabei trügen sie durch den Sport, gerade auch durch die Internationalen Volkswandertage, den Namen der Stadt weit hinaus. Ortsvorsteher und Ehrenvorsitzender Manfred Furtwängler konnte diesen Einsatz auch in der Dorfgemeinschaft ergänzen. Dies untermauerte Swetlana Bürkle in ihrem Bericht. So gab es nicht nur sportliche Aktivitäten sondern auch Altpapiersammlungen, die Beteiligung am Seniorennachmittag und bei der Aktion saubere Landschaft. Andreas Furtwängler, als Vereinsvertreter, unterstrich wie wichtig der SVG sich in die Gemeinschaft einbringe, so auch beim gemeinsamen Bunten Abend der Vereine. Kulturell setze der Verein auch mit der Sonnwendfeier ein Zeichen. Insgesamt hat der Verein neben den Sportaktivitäten sich bei 24 Veranstaltungen mit eingebracht.

Mit großem Vorbild und Engagement geht der Vorsitzende Walter Keßler mit seiner Vorstands-Crew voran. "Hier bei uns sollen sich Alle wohl fühlen" so kommt die Kameradschaft sicherlich nicht zu kurz.

Damit die Vereinsmitglieder und Interessierten immer informiert sind sorgt Webmaster Reinhold Hog. Er hat auch schon die neuen Termine mit eingestellt wie der Bunte Abend (9. Februar), Rundenbeginn (11. März), Altpapiersammlung (2. und 4. März, 30. Juni und 22. September) oder die Sonnwendfeier (21. Juni) und die internationalen Volkswandertage (14./15. Juli). Auch beim Städtlefest wird der SV Göschweiler wieder zu finden sein.