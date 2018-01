Reiselfingen Reiselfinger Segelflieger ehren ihre Besten

Segelfluggruppe gilt als sportliches Aushängeschild der Region Löffingen.

Der Name der Reiselfinger Segelfluggruppe hat in den Luftsportkreisen Gewicht. Die sportlichen Leistungen untermauern dies, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde. Helge Loschan gehört zu dieser Elite, der auch in diesem Jahr Landesmeister wurde und mit der Mannschaft mit Albert Stumpf und Arthur Schuler als Mannschaft des Jahres der Stadt ausgezeichnet wurde. Auch der Vorsitzende Markus Halbig imponierte in der Landeswertung der Doppelsitzerklasse mit einem vierten Platz, Stefan Karch konnte sich in der Rennklasse (Landeswertung) auf Rang sechs platzieren. Zuvor imponierte er mit einem Flug von 1000 Kilometern in Spanien und Sascha Kaiser belegte in der Landeswertung der offenen Klasse Rang neun.

Beim Hotzenwald-Wettbewerb gingen die erfolgsverwöhnten Piloten dieses Mal leer aus, doch dafür gab es sehr viele schöne und lange Alpenflüge unter der Regie von Rudolf Baderschneider.

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die neue Flugsaison auf Hochtouren. Unter der Regie von Rudolf Baderschneider, Bernd Schulz und Uwe Baderschneider laufen die Winterarbeiten mit Jahresinspektionen an den Flugzeugen. Doch auch während des gesamten Jahres gibt es auf dem Flugplatzgelände und dem Hangar ordentlich zu tun. Im vergangenen Jahr wurde die Digitalisierung umgesetzt, was derzeit durch das Fehlen des schnellen Internets etwas schwierig ist und auch die neuen Funkgeräte sind schon in Betrieb genommen worden. Die Kosten für Funkgeräte in Höhe von 4000 Euro und der Ersatz des K8-Flugzeuges (4000 Euro) bei leicht erhöhten Einnahmen des Flugbetriebs, ließen ein nur mageres Jahresplus übrig, wie Kassierer Manfred Kleiss erklärte.

Trotzdem steht der Verein auf einer guten finanziellen Basis, dies unterstrich auch Harald Müller, der seit 20 Jahren für die Gebührenrechnung zuständig ist. „Der Verein ist schuldenfrei“, so sein Fazit. Vor diesem Hintergrund dürften die Ideen des Vorsitzenden Markus Halbig, der mit einer neuen Generation der Segelflugzeuge mit Elektromotor liebäugelt, nicht allzu weit entfernt sein. Helge Loschan hatte ein solches Flugzeug schon einmal nach Reiselfingen zum ausprobieren ordern können. „Der neue Discus 2CV ist vereinstauglich, einfach zu bedienen und könnte eine Alternative sein", so Halbig. „Ihr seid die Werbeträger der Region“, würdigte der stellvertretende Ortsvorsteher Willi Frey die engagierten Segelflieger, die auch für ihre gute Jugendarbeit bekannt seien.