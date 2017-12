Reiselfingen Reiselfinger Harmonie beeindruckt mit Weihnachtskonzert

Der Musikverein "Harmonie" Reiselfingen beeindruckte mit einem abwechslungsreichen Weihnachtskonzert in der Dietfurthalle. Der zweite Vorsitzende und Trompeter Jürgen Messerschmid erhielt für ein Vierteljahrhundert als aktiver Musiker eine Auszeichnung des Deutschen Blasmusikverbands, des Vereins und der Stadt Löffingen.

Sein traditionelles Weihnachtskonzert eröffnete der Musikverein Harmonie Reiselfingen "In aller Kürze" mit einem Konzertwerk, das auf Grund seiner unterschiedlichen Klangcharaktere und seines fulminanten Schlusses den Zuhörern in Erinnerung blieb.

Das Stück war von Dirigent Markus Bölle wohl ausgewählt, da es symbolisch für ein Konzert stand, das durch die Vielfalt seiner Rhythmen und Musikstile gefiel. Moderne Blasmusik, gepaart mit originären Stücken und gewürzt mit konzertanten Erlebnissen, boten den Zuhörern in der Dietfurthalle reichlich musikalischen Genuss.

Wohlklingende und vertraute Momente erlebten die Zuhörer bei einem Ausflug in die Zeit der Wiener Klassik. Diesen nutzte die Harmonie, um einige der berühmtesten Melodien aus dem kompositorischen Schaffen von Wolfgang Amadeus Mozart als Medley zu präsentieren.

Dirigent Markus Bölle und seine Musiker verstanden es geschickt, die Zuhörer mit dem konzertanten Marsch "Starparade" in die Neuzeit zurückzuholen und damit das Niveau zu halten. In der "Rhapsodie Francaise" des holländischen Komponisten Henk van Lijnschooten nutzte das Orchester erneut die Gelegenheit, die begeisternde Wirkung neuer Blasmusik zu zeigen.

In einem relativ jungen Blasorchester, das mit Erfahrung, ambitioniertem Auftreten und Engagement seinem Publikum die Freude an der Musik überbringt, bestehen für Solisten ausreichend Chancen, ihre Talente zu präsentieren.

Zu ihnen zählte auch Fabienne Riedlinger, die auf ihrer Querflöte in den "Sketches for Flute" mit ihrem Können brillierte.

Kurzweilig unterhaltsam gestaltete sich auch der zweite Konzertteil, in dem die Harmoniker das Publikum auf eine anspruchsvolle Reise durch New York mitnahmen. In der "Blues Factory" begeisterten sie mit Rhythmen, die seit Jahrzehnten Generationen von Menschen bewegen.

Solistischer Höhepunkt war im zweiten Teil der Auftritt von Pia Duttlinger und Lisa Engesser. Die beiden Musikerinnen tauschten ihre Instrumente gegen ihre Stimme ein und begeisterten im Duett mit dem Welthit "Hello" der Popsängerin Adele.

Mit einem Trip durch die Musikwelt der 1980-er Jahre und zwei konzertant-originären Märschen als Zugabe endete das Weihnachtskonzert.

Mann der Abends war der zweite Vorsitzende Jürgen Messerschmid. Der Trompeter erhielt für ein Vierteljahrhundert engagiertes Auftreten zum Wohl des Vereins eine Auszeichnung des Deutschen Blasmusikverbands, des Vereins und der Stadt Löffingen.

Ralf Thoma vom Blasmusikverband Hochschwarzwald ehrte Nicolai Saar, Nadine Götz, Linda Oschwald, Fabian Furtwänger für 15 aktive Jahre.

Der Vorsitzende Guido Kaltenbrunn war begeistert über die Resonanz des Publikums auf das Konzert. "Die Musiker hätte es verdient gehabt, von noch mehr Menschen gehört zu werden." Doch Weinhachtskonzerte sind immer eine Wundertüte. "Mal sind sie bis auf den letzen Platz belegt, ein anderes Mal ist wieder ausreichend Platz für Besucher", ergänzt Kaltenbrunn, für den der Konzerttermin so bleibt.