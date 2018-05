Löffingen Premiere für nachhaltigen Kochabend in Löffingen

Löffingen beteiligt sich im Juni mit mehreren Aktionen an den Nachhaltigkeitstagen.

In Löffingen soll es im Juni erstmals einen nachhaltigen Kochabend geben: Seit 2015 beteiligt sich das Baarstädtchen Löffingen an den Nachhaltigkeitstagen, zu dem das Netzwerk in Baden-Württemberg aufruft. Dabei setzen die Stadt und die Werbegemeinschaft des Löffinger Einzelhandels (Kolöff) auf zukunftsweisende Ideen und Projekte um die Nachhaltigkeit vom 7. bis zum 10. Juni sichtbar und erlebbar zu gestalten.

„Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen“ heißt der Aufruf von Iris Hasenfratz und Karlheinz Rontke zum ersten nachhaltigen Kochabend am Donnerstag, 7. Juni. An diesem Abend werden Hasenfratz und Rontke gemeinsam ab 19 Uhr in der Schulküche für ein nachhaltiges und regionales Drei-Gänge-Menü sorgen. Von der Spargelcremesuppe, über Hähnchenbrustfilet an Mango Sauce mit Zuckerschoten, dazu Kartoffelgratin bis zum leichten Erdbeer-Tiramisu, reicht das Angebot. Wobei auch an die Vegetarier mit Hirsebratlingen gedacht wird. Gekocht wird mit Zutaten aus fairem und regionalem Anbau mit Quellwasser.

Die Kinder der Grundschule Bachheim-Unadingen haben mit Blick auf die Nachhaltigkeitstage fünf Insektenhotels hergestellt, die bereits an der Rückseite der Tourist-Information stehen. Es lohnt sich wirklich, so Stadtmarketingleiter Rontke, sich mal diese Seite anzusehen, denn hier warten auch Gewürzpflanzen, die von der Bevölkerung genutzt werden dürfen. Angepflanzt wurden beispielsweise Thymian, Rosmarie, Zitronenmelisse, Beifuß oder Ysop.

Gebrauchte Handys enthalten viele wertvolle Rohstoffe. Sachgerechtes Recycling trägt zur Schonung der Ressourcen bei. Deshalb beteiligt sich auch Löffingen am gemeinsamen Projekt von kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Trägern. So werden alte Handys gesammelt, um sie dann recyceln zu lassen. Die Boxen stehen im Schulverbund, bei der Tourist-Information und im Weltladen.

Die N-Tüten, „nachhaltige Papiertüten“, werden während dieser Tage in den Einkaufsmittelpunkt gestellt werden. „Die Tüten können nach Gebrauch als Biomülltüten genutzt werden", informiert Iris Hasenfratz.

Auch die Stadtbücherei wird sich mit LeseN an der Aktion beteiligen und vermehrt Bücher und andere Medien zum Thema Nachhaltigkeit präsentieren. Die Löffinger dürfen sich auch wieder über den Fairen-Kaffeetag im September freuen und während der Faire-Trade-Woche wird es erstmals ein „Faires Frühstück“ in der Tourist-Info geben.