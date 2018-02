Löffingen Pläne für Löffinger Ausstellungen und eine Kunstfahrt

Löffinger Kunstverein mit interessanten Angeboten für Kunstfreunde. Art Basel wird gemeinsam mit Künstlergilde besucht.

Gleich mehrere Ausstellungen und eine Kunstfahrt hat der Kunstverein in seinem neuen Programm. Der Verein wird sich der Künstlergilde Donaueschingen anschließen, die am Sonntag, 24. Februar, zur Art Karlsruhe fährt. 210 nationale und internationale Galerien präsentieren ausgewählte Werke in den Bereichen Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst. In den Sonderschauen sind die Sammlung Frieda Burda sowie Druckgrafik zu bewundern. Die Fahrt geht mit dem Zug von Donaueschingen aus. Vom Hauptbahnhof ist ein Transfer zur Messe eingerichtet. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 21. Februar, bei der Vorsitzenden Silvia Bächle unter der Telefonnummer 07654/8228, Fax 07654/921 385 oder E-Mail gerold.silvia.baechle@t-online.de erforderlich.

Vom 6. bis zum 20. Mai sind die beiden Künstlerinnen Eva Baumgartl und Kerstin Stöckler zu Gast in Löffingen. Hier treffen Grafik-Design und Bildhauerei aufeinander. Es sind zwei ambitionierte Künstlerinnen, welche ihre Werke erstmals gemeinsam in Löffingen zeigen werden. Eva Baumgartl ist als Mitglied des Löffinger Kunstvereins im Baarstädtchen keine Unbekannte, obgleich sie in den letzten Jahren nicht mehr bei der Gemeinschaftsausstellung zu finden war. Sie wird mit Eitemperabilder und Radierungen nach Löffingen kommen. Das Metier von Kerstin Stöckler sind Bildhauereien in Holz, Bronze, Ton und Wachs, dazu Papierobjekte, Zeichnungen und Objekte.

Mit Alice Esser aus Löffingen und Johannes Müller aus Rötenbach setzt der Kunstverein auf heimische Künstler. Sie werden ihre Werke im künstlerischen Zusammenspiel mit Anita Frei-Krämer aus Kehl als Gemeinschaftsausstellung präsentieren. Die Ausstellung wird am Sonntag, 16. September, eröffnet und schließt am 3. Oktober. Traditionell wird das Kunstjahr mit der Gemeinschaftsausstellung der Künstler des Kunstvereins im Gebertsaal beschlossen. Die Vernissage wird wieder am Volkstrauertag sein, einem Tag der Besinnung und der Kommunikation.

Die Jahreshauptversammlung des Kunstvereins Löffingen wird am Freitag, 13. April, um 20 Uhr im Dorfcafé in Seppenhofen abgehalten.