Löffingen Neujahrsempfang in Löffingen: Stadt ehrt Roswitha Glück und Ernst Wider

Beim Neujahrsempfang der Stadt Löffingen wurden Ernst Wider und Roswitha Glück für ihr außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Ohne Ehrenamt könnte die Stadt vieles nicht leisten. Ohne bürgerschaftliches Engagement wäre Löffingen nicht das liebens- und lebenswerte Baarstädtle, unterstrich Bürgermeister Tobias Link.

Neujahrsempfang

Im Rahmen eines Neujahrsempfangs – dieses Mal in der Dietfurthalle in Reiselfingen – würdigt die Stadt Löffingen Bürger für ihr außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement in der Feuerwehr, in Sport- oder Musikvereinen, in den kulturellen Institutionen, in der Kommunalpolitik oder im sozialen Bereich, weil es die Stadt, so Bürgermeister Tobias Link, bereichere.