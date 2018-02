Unadingen Neue Unadinger Ideen für das Altersheim

Bunter Abend in Unadingen zeigt die Vielfalt eines breiten närrischen Unterhaltungsangebots.

Bunt, unterhaltsam, informativ und vor allem mit sehr viel Heiterkeit gewürzt war der Bunte Abend in Unadingen. Die Narren in der voll besetzten Bürgerhalle wurden schon vor dem tollen Programm durch die Unadinger Dorfmusikanten verwöhnt, welche musikalisch den Stimmungspegel nie abreißen ließen. Dieser wurde durch die Aufführungen auf der närrischen Bühne noch weiter getoppt. So gab es beim Auftritt des Sportvereins, der die Sparmaßnahmen im Altersheim aufzeigte, kein Halten mehr: Ein Waschlappen für die ganze Mannschaft, Zähneputzen im Akkord und auch der Gebrauch der Bettpfanne wurde hier effektiv umgesetzt.

Als neue Stars am Unadinger Fasnethimmel zeigten sich die beiden Ansager Stefan Kramer und Christoph Greiner. Vom Bachheimer Profi-Ansager-Duo Tanja und Eva, zu den allwissenden Förstern bis hin zum „Hexen-Strip“ reichte ihre Verwandlungskunst.

Äußerst kreativ zeigten sich die Landfrauen, die in den Marionetten-Gestellen die Unadinger Fasnetfiguren zum Leben erweckten. Geschick war hier schon erforderlich, ebenso eine Finger- und Fußfertigkeit. Nicht sieben, sondern sechs singende Zwerge kamen mit ihrem Zwergenbus auf die Unadinger Showbühne, wobei ihr erster Auftritt mitten im Publikum auf den Tischen stattfand. Ideenreich verbunden mit Musikalität zeigte auch der Musikverein, der lediglich mit Rohren als „Black-Man-Wife-Group“ das Publikum begeisterte.

Show und Tanz bestimmten den Bunten Abend, hier legte die Stiefelgarde gleich mit zwei fetzigen Auftritten vor, mit dem Garde-Tanz und der tänzerisch-peppigen „Legenden der Gladiatorinnen“. „Die Zombies sind los“, hieß es bei den Stiefelhansel, die sich als „Thriller“ von Michael Jackson in einer völlig neuen Tanzrolle (nicht wie der Hansilitanz) präsentierten. Bedauerlicherweise versagte die Technik, aber nicht der Mut der Damen einfach nochmals aus den Gräbern aufzuerstehen. Die Unadinger Cheerleader, natürlich in rot-weiß, zeigten sich bereits in den Fußstapfen der großen amerikanischen Stars. Zur Male-Party lud die Landjugend ein, wobei sie nicht nur tänzerisch, sondern auch outfitmäßig die Gäste in die heiße Sonne an den Ballermann entführten.