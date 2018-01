Löffingen Narrenverein Bachheim feiert groß Geburtstag

Der Narrenverein Bachheim feiert groß seinen 60. Geburtstag. am 3. Februar ist ein Narrentreffen mit einem Jubiläumsnachtumzug der Burgmüller-Knappen und Besenwirtschaften. Danach startet eine Megaparty in der Drei-Schluchtenhalle.

Der Countdown läuft nur noch zwölf Tage bis zum großen Jubiläums-Narrentreffen in Bachheim. Das Team um Narrenvater Clemens Dienstberger steht schon in den Startlöchern, sodass am Samstag, 3. Februar, in Bachheim alles auf "Fastnachts-Jubiläum" steht.

Der Ideengeber eines Narrenvereins war der damalige Narrenvater Franz Sepp Stegerer. Am Fasnetmendig 1958 wurde mit 44 aktiven und 23 passiven Mitgliedern der Narrenverein Bachheim aus der Taufe gehoben. Nach der Gründung beherrschten die "Wutachpiraten" das Fasnetgeschehen. Die Zunft der Burgmüller selbst entstand nach der Idee des Narrenvaters Fritz Koßbiel, der die Bachheimer 1973 in die Schwarzwälder Narrenvereinigung führte. Fastnachtsfiguren: Sowohl der Burgmüller und Burgmüllerin als auch die Wutachpiraten, die beim Herbstkonvent 2012 von der Schwazwälder Narrenvereinigung als Untergruppe des Bachheimer Narrenvereins anerkannt wurden, können auf einen dichterisch-historischen Hintergrund blicken. Der Erzählung von Viktor von Scheffel zufolge soll es zwischen dem Landvogt aus Allmendshofen und den Burgmüllern im Jahre 1188 einen Kampf an der Gauchachtalbrücke gegeben haben. Neben den 20 Burgmüllern und Burgmüllerinnen gehören dem Narrenverein die Elferräte, Narrenvater Oliver Dienstberger, Narrenmutter Jasmin Siebler sowie 19 Wutachpiraten an. Mit ihrem blau-weißen Müllerinnen-Häs, dazu immer einen gefüllten "Guzzlekorb" und dem blau-weißen Häs der Burgmüller (jetzt von Astrid Laufer früher von Ursula Binder geschneidert) mit zwei Riemen-Schellen und der lachenden Holzmaske (vom Schnitzer Benny aus Bubenbach) sind sie überall ein willkommenes Foto-Motiv. Auch der Musikverein erscheint bei den Fastnachtsumzügen in blau-weiß, lediglich die Wutachpiraten stehen outfitmäßig im Piratenlook im erfrischenden Gegensatz.

Pfingsten: Der Bachheimer Narrenverein ist nicht nur während der närrischen Tage aktiv, sondern seit 1973 organisieren und veranstalten die Narren die weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannten Pfingstwandertage, die sich seit Jahren nicht nur zu einem Wanderspaß sondern auch zu einem Musikevent entwickelt haben.

Der Bachheimer Narrenverein ist nicht nur während der närrischen Tage aktiv, sondern seit 1973 organisieren und veranstalten die Narren die weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannten Pfingstwandertage, die sich seit Jahren nicht nur zu einem Wanderspaß sondern auch zu einem Musikevent entwickelt haben. Programm: Das große Narrentreffen am Samstag 3. Februar beginnt um 14.30 Uhr mit dem Narrenbaumstellen in der Ortsmitte durch die Gorizunft und Münzlochgeister aus Reiselfingen unter den Klängen des Musikvereins. Dann öffnen auch die Besenwirtschaften. Um 19 Uhr fällt der Startschuss zum großen Nachtumzug. Das bunte Narrentreiben anschließend in der Drei-Schluchtenhalle und im Zelt wird mit den "feuchten Pflummä" sowie DJ Albatros Mr. Bay auch im großen Festzelt noch getoppt werden.