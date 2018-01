Unadingen Musikalische Reise führt Unadinger Zuhörer um die Welt

Musikverein Unadingen begeistert mit Dreikönigskonzert. Treue Musiker ausgezeichnet.

Mit dem traditionellen Dreikönigskonzert feierte der Musikverein Harmonie unter Dirigent Tobias Kraut einen gelungenen Einstand ins neue Jahr, was zugleich den Höhepunkt im Vereinsjahr bildet. Neben etlichen Musikfreunden aus der näheren Umgebung konnte der Vorsitzende Heinrich Oschwald auch Verbandsdirigent Gottfried Hummel vom Blasmusikverband Hochschwarzwald begrüßen.

Schwungvoll startete der Klangkörper entsprechend dem Motto "Musikalische Reise um die Welt" mit "Salemonia", womit die Musiker gleich erste Akzente setzen. Höchste Konzentration forderte die Englische Volksweise "Grandfather`s Clock" von George Doughty, wobei Thomas Happle mit seinem Tenorhorn-Solo zum Gelingen beitrug. Mit der "Adventüre Tokyo" ging die Reise nach Japans Hauptstadt. Besonders gut kam die Melodienfolge "Montanas del Fuego" an, die anspruchsvoll vorgetragen wurde. Ganz der traditionellen Blasmusik verschrieben sich die Akteure mit dem folgenden Marsch mit einer Hommage an die österreichische Kaiserin "Sissi". Uneingeschränkten Hörgenuss ermöglicht "Out of Afrika", das die Lebensfreude im schwarzen Erdteil beschreibt.

Eine weitere Abenteuerreise mit technisch anspruchsvollen Passagen galt Russland mit dem von Ron Sebregts arrangierten Stück um "Leningrad". Wohl der modernen Variante zuzurechnen ist "Beach Boys Golden Hits" und bereichert mit Pop-Musik-Rythmus den glanzvollen Schlusspunkt setzte. Langanhaltender Beifall war Ausdruck der Anerkennung für die anspruchsvollen Darbietungen. Gerne erfüllt wurden die Zugaben mit "Böhmische Liebe" und "Heimatland". Veronika Wilhelm führte mit viel Geschick durch das Konzert und vermittelte zu den Stücken Hintergrundinformationen.

Vor Konzertkulisse auftreten durfte zur Eröffnung das Jugendorchester, das unbeschwert einige Kostproben gab. Besonders gut kam hierbei die Melodienfolge "Irish Dream" an. Gottfried Hummel blieb es letztlich vorbehalten, verbunden mit Kompliment an den engagierten Dirigent Kraut, langjährige aktive Musiker auszuzeichnen. Solche Anlässe zeigen, welchen Stellenwert die Blasmusik hat, so Hummel, der für Benno Ketterer und Kuno Oschwald für 50-jährige aktive Tätigkeit die goldene Ehrennadel überreichte, für 25-jähriges Jubiläum wurden Sabine Klann, Andreas Stefan und Erik Zorn ausgezeichnet.