Göschweiler Mit neuen Trachten auf die Göschweiler Bühne

Die Trachtenkapelle Göschweiler bilanziert ein Jahr der Neuanschaffungen.

Als Kulturträger ist die Trachtenkapelle Göschweiler weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt. "Ein Verein, der sich aber auch im Dorfleben einbringt und einen großen Beitrag in der Jugendarbeit leistet", wie Ortsvorsteher Manfred Furtwängler in der Hauptversammlung würdigte. Untermauert wurde dies mehrfach, so durch den Vorsitzenden Matthias Ketterer, Schriftführerin Benjamin Blatter und Dirigent Martin Sedlak.

Derzeit gehören dem Verein 36 Aktive im Durchschnittsalter von 26 Jahre alt an, dazu kommen elf Ehrenmitglieder. Der Höhepunkt des erfolgreichen Vereinsjahres war zum einen das Weihnachtskonzert, zum anderen das erstmals durchgeführte zweitägige Herbstfest. Hier gab es Comedy und Blasmusik, gleichzeitig wurde auch die Kasse aufgefüllt. Trotzdem hatte Nicole Hogg ein Jahresminus zu verzeichnen, welches allerdings durch die Rücklagen ausgeglichen wurde. Alleine die Instrumente kosteten knapp 8000 Euro, hinzu kamen deren Reparaturen mit über 900 Euro, Noten für 454 Euro und die Anschaffung von Trachten mit 2000 Euro. „Da ist es gut einen Gönner zu haben“, informierte Vorsitzender Matthias Ketterer. Die Trachtenkapelle Göschweiler durfte sich über zwei Spenden freuen. Zum einen vermittelte Ralf Thoma eine Spende von der Sparkasse für die Instrumente von 1000 Euro und das Löffinger Unternehmen WST finanzierte die Flügelhörner.

43 Proben und sieben Registerproben, dazu 30 Veranstaltungen mit fünf Umzügen und die Konzerte, waren ein ordentliches Arbeitspensum für die Musiker.

Ein wichtiger Aspekt ist die Ausbildung, so Matthias Ketterer. Die Ausbilder aus den eigenen Reihen mit Zugpferd Ewald Mayer (Trompete, Zugposaune) unterrichten Flöte (Caroline Müller), Trompete und Flügelhorn (Martin Sedlak), Klarinette und Theorieunterricht (Petra Schonhardt), andere Instrumente werden von der Musikschule Gottfried Hummel unterrichtet. Das Ausbildungsangebot beinhaltet auch die musikalische Früherziehung an der Blockflöte von Lea Bölle und Antonia Winterhalder. Der Abschluss des Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze ist die Eintrittskarte für den Musikkörper.

Für den erkrankten Dirigent Martin Sedlak konnte Matthias Ketterer auf ein erfolgreiches Musikjahr und auf einen schon vollen Musikkalender blicken.