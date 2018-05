Löffingen Mit einem "Forum Jugendarbeit" soll die Jugendarbeit auf neue Beine gestellt werden

Für das neue Jugend-Projekt "Forum Jugendarbeit" in Löffingen werden noch Unterstützer gesucht.

Mit dem "Forum Jugendarbeit" soll diese im Baarstädtchen auf neue Beine gestellt werden. Im Jahr 2004 wurde die Basis für die offene Kinder- und Jugendarbeit mit der Gründung des Jugendfördervereins gelegt.

Nun soll der Jugendförderverein, der sich auch mit Aktionen wie Weihnachts-Wunschbaum, Beteiligung an der Fair-Town und den jahrelangen Fairen Brunches engagiert hat, durch ein "Forum Jugendarbeit" auf neue Beine gestellt und vor allem auch der heutigen Zeit angepasst werden. Ein Forum welches von Eltern und jungen Erwachsenen getragen wird, die zur Unterstützung bei Aktionen und Veranstaltungen bereit sind.

Im Jahr 2002 waren es die damaligen Jugendlichen Micha Bächle, Sara Keller, Matthias Wehrle und Marina Schreiber, die für einen Jugendraum kämpften. Denn damals gab es für die Jugendlichen in der Kernstadt keine Möglichkeit, sich ungezwungen zu treffen. Es entstand zuerst die Gruppe "Jugend-Aktiv Löffingen" mit Micha Bächle als Sprecher. Die Ziele waren klar: Schaffung eines Jugendraums und die Stelle eines Jugendreferenten. Das große Ziel von damals wurde durch die Gründung des Jugendfördervereins erreicht.

Die Jugendlichen haben einen Jugendraum, und Steffi Gutenkunst und Corinna Kurfürst engagieren sich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Diese Beiden appellieren nun an die Jugend von heute, an Eltern und junge Erwachsene, sich bei Aktionen und Veranstaltungen einzubringen.

Das Treffen zum "Forum Jugendarbeit" findet am Montag, 11. Juni, um 19.30 Uhr im Jugendraum (Festhalle, Haupteingang linke Türe) statt.