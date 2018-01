Löffingen Mathematik in Löffingen neu erfunden

Stefan Hofmann und Holger Rheiner feiern glänzende Premiere als neues Ansagerduo des Löffinger Öschabends.

Gastgeber des Öschabends war in diesem Jahr der Narrenverein Löffingen. Unter dem neuen Narrenvater Thomas I wurden als Ansager die beiden aktiven Hansele Stefan Hofmann und Holger Rheiner verpflichtet. Wie sich zeigte, ein richtiger Schritt, denn die Beiden zeigten sich bei der Premiere mit erstaunlichen Talenten. Urkomisch, tänzerisch perfekt, wortgewandt, kreativ und nicht zuletzt auch als Sprach- und Mathe-Genie.

Eine neue Zeitrechnung ist im Fach Mathematik angebrochen. Die beiden Löffinger Einsteins haben sich am Öschabend geoutet. Holger Rheiner und Stefan Hofman bewiesen für alle Gäste an der großen Tafel sicht- und nachvollziehbar, in allen Grundrechenaufgaben, dass sowohl 13 mal 7, 7 dividiert durch 13 oder für Rechenanfänger 13+13+13+13+13+13+13 immer zu dem Ergebnis 28 kommt.

Wer nun allerdings glaubte, dass die beiden Conférenciers, sich nur mit Zahlen auskennen, musst sich gleich eines Besseren belehren lassen. Als Synchronsprecher und dies auch noch in derselben Sprache, hätten sie sich für den Närrischen-Emmy qualifiziert. Mehrsprachigkeit und Zweideutigkeit ist den beiden Löffinger Hansele wohl auch in die Wiege gelegt, wie sonst könnten sie sich mit Finnisch, Russisch, Schwedisch oder selbst Österreichisch so gut auskennen? Mit ihren Fremdsprachenkenntnissen konnten sie selbst bei den Auswärtigen punkten – der großen Fasnetgruppe, die aus Utzenfeld angereist kam. Wer demnächst in den hohen Norden reist, weiß jetzt, dass die Mütze auf Norwegisch "Nordkap" heißt und für die kommende Urlaubsreise ins Nachbarland Österreich sollte man vielleicht Klagenfurt unter der Rubrik "Antidepressiva" einstufen.

Nicht nur geistig zeigten sich die neuen Ansager einfach um Jahre voraus, sie erfanden auch tänzerisch den neuen "Schwimmflossen-Schwimmflügel-Tanz", der wohl bald die Tanzbühnen der Welt erobern wird. Natürlich hatte dieser Tanz auch seinen Hintergrund und der dürfte im Verbleib des Dittishauser Hallenbads liegen, geht es nach der Narren, auch mit Bewirtung und weiterem Spaßvergnügen.