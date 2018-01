Löffingen Männliche Narrenpolizei in Löffingen ist wieder komplett

Vier junge Männer ergänzen das Löffinger Wahrzeichen. Die weibliche Narrenpolizei hingegen fehlt.

Die männliche Narrenpolizei ist wieder aktiviert worden. Bei der weiblichen Narrenpolizei sieht es derzeit nicht so gut aus wie bei der männlichen.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg führte eine männliche Narrenpolizei die Fasnetumzüge an. Die Narrenpolizisten tragen eine Fantasieuniformen mit allen möglichen und unmöglichen Orden. Dazu ein Säbel und auf dem Kopf die Pickelhaube. Dabei stehen die schwarzen derben Stiefel im Kontrast zu den weißen Hosen und weißen Handschuhen. Die Aufgabe der männlichen Narrenpolizei ist heute die Sicherung und Ordnung der Fastnachtsumzüge. Außerdem sind sie ein beliebtes Fotomotiv. Dank der vier neuen Mitglieder Felix Butsch, Nico Hahn, Marian Maier und Markus Wolber ist die männliche Narrenpolizei auf sieben junge Männer angewachsen. Chef der Gruppe ist der 22-jährige Zimmermann Samuel Sibold. Da es seit einigen Jahren keine weibliche Narrenpolizei mehr gibt, übernehmen die männlichen Narrenpolizisten auch deren Aufgaben, gelegentlich nun auch die Ehrennarren, den gefesselten Schultes aus dem Rathaus zu holen und diesen auf dem Latscharieplatz dem närrischen Volk vorzuführen.

Bereits 1934, so steht es im Protokollbuch, wurde am vierten Tage vor der Fasnet eine weibliche Saalpolizei gegründet. Unter dem damaligen Narrenvater Heinrich Selb wurde 1936 ganz offizielle eine weibliche Narrenpolizei eingeführt. Die Uniformen änderten sich hier mehrfach, von weißen Hosen 1937 über kurze Röcke bis wieder zu weißen Hosen. Damals war es nicht üblich Damen in Hosen anzutreffen. Diese weißen Hosen wurden von den Turnern ausgeliehen. Für die Herren war das Outfit der weiblichen Narrenpolizisten in den kurzen Röcken wohl eine Augenweide. Dies allerdings passt eher zum Karneval und nicht zur Fasnet und so stellte man wieder auf die Hosen um, die zudem auch wärmer waren. Derzeit keine weibliche Narrenpolizei.

Die erste weibliche Narrenpolizei bestand aus Helen Krauß, Anna Fehrenbach, Sophie, Hepting, Elise Oschwald und Hauptmann war Anna Beha.