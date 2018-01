Löffingen Löffinger Wieberfasnet mit Zukunftssorgen

Nur noch fünf Akteure stehen heuer auf der Bühne. Löffinger Quintett hofft auf nachhaltige Verstärkung.

Seit 64 Jahren gehört die Wieberfasnet in die Löffinger Fastnachtskultur und zählt zu den ältesten Frauenfastnachten in der gesamten Region. Doch nun haben Nachwuchssorgen auch die Wieberfasnet erreicht. Ob sie im kommenden Jahr noch bestehen wird, ist fraglich.

Zukunftssorgen: Zwölf bis 14 Löffinger Damen haben viele Jahre lang das Programm der Wieberfasnet gestaltet. In den letzten Jahren ist das Wieberfasnet-Team auf neun Damen geschrumpft. In diesem Jahr haben sich gleich vier für diese Fasnet zurückgezogen. „Mit nur fünf Frauen können wir einen Abend alleine nicht gestalten“, bedauern die Akteure Silvia Bächle (seit 25 Jahren dabei), Andrea Burger (seit 20 Jahren), Doris Kaltenbrunn (seit 15 Jahren), Daniela Hepting und Meike Bächle, die erstmals auf die Narrenbühne tritt. Um die Wieberfasnet nicht sterben zu lassen, wird man dieses Jahr mit Gastauftritten den Abend bereichern. „Dies ist derzeit die einzige Möglichkeit und wir sind sehr dankbar und froh, dass sich gleich mehrere Helfer angeboten haben“, freut sich das Wieberfasnet-Team.

1954 waren es mutige Frauen, die ihre eigene Fastnachtsveranstaltung ins Leben riefen. Premiere war am 23. Februar 1954, als der Löffinger Mutterverein zu Fastnachts in die "Linde" rief. Die zweite Vorsitzende Josefine Benitz eröffnete ein Programm mit 20 Punkten. Richtige Aufzeichnungen gibt es durch Else Egle, die als Schriftführerin alles festhielt. Im Protokollbuch sind auch die Bilder zu finden, auf denen Luise Kienzler, Margarete Adrion, Mathilde Schmid, Agnes Beha, Inge Mayer, Martha Adrion, Ursel Kopp, Maria Hall, Eva Frei und Else Egle zu sehen sind. Musik: Für die Musik sorgten einst Johanna Rebholz, Hedwig Fieger, Hedwig Vogt und Luise Bader. Erst viele Jahr später durfte die Drilli-Band mit Hermann Geisinger, Lotte Ratzer und Erich Adrion, später das Oschi-Duo, dann Max Huber und seit vielen Jahren nun die Alpensahne musikalisch die Wieberfasnet bereichern. Stippvisiten hatten auch Bruno Schwanz, Eugenia Hagen und die Ösch-Fuzzis.

Im Jahr 2004 wurde das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Die „Wieberfasnet-Mütter“ wurden durch den damaligen Narrenvater Hermann Nägele mit dem Orden „für besondere Verdienste um die Löffinger Fasnet“ ausgezeichnet. Im Jahr 2014 war es der damalige Bürgermeister Norbert Brugger, der die Damen für ihren Fastnachtseifer würdigte. Fasnet-Tempel: Seit 1954 gibt es für die Wieberfasnet nur einen Ort und nur einen Termin: Immer am Dienstag vor dem Schmotzige Dunschdig wird die Wieberfasnet gefeiert und immer im Gasthaus "Linde".

Kontakt: Silvia Bächle, Telefon 07654/8228

Emanzipierte Frauen

Früher war es den Frauen verboten, unter Masken Fastnacht zu machen. Erst Papst Clemens XI. erlaubte auch der katholischen Damenwelt, wie die Herren der Schöpfung Fastnacht zu feiern. In Löffingen scheinen die Frauen schon immer etwas emanzipierter gewesen zu sein, denn schon 1935 gab es die weibliche Narrenpolizei. Diese trat, wie damals ganz unüblich, nicht in Röcken, sondern in Hosen auf. 1954 wagte der Mütterverein sich an die Fastnachtsfront und gründete die „Wieberfasnet“, die nur den Frauen vorbehalten war. Als einzige Ausnahme durfte der Pfarrer das Programm anschauen. (pb)