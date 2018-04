Löffingen Löffinger Wasserretter haben zwei neue Ehrenmitglieder

DLRG-Ortsgruppe zeichnet Bianca Fritsche und Frank Köpfler für ihr Engagement aus.

Die Namen Bianca Fritsche und Frank Köpfler sind fest mit dem DLRG Löffingen verbunden. Nicht nur als langjährige aktive Mitglieder, sie brachten sich auch weit über 20 Jahre in der Vorstandschaft ein. Nun wurden sie vom Vorsitzenden Daniel Lehmann zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Bianca Fritsche, die in der Hauptversammlung nicht anwesend sein konnte, bekommt die Ehrung nachgereicht. Am 1. Januar 1991 trat sie dem DLRG Löffingen bei und wurde im Jahr 2016 mit der Nadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sie engagierte sich mehrere Jahre im aktiven Training bei den Schwimmausbildungen und auch in Schwimmkursen. Von 1994 bis 2018 war sie als Schriftführerin tätig.

Frank Köpfler gehört seit 1988 zum DLRG-Löffingen. Insgesamt engagierte er sich 27 Jahre in der Vorstandschaft. Von 1991 bis 2001 war er Jugendwart, es schloss sich bis 2009 das Amt des Beisitzers und seit 2009 bis jetzt brachte er sein Wissen als zweiter Vorsitzender und auch als Bezirksdelegierter mit ein. Besonders kümmert sich Frank Köpfler um die Internetseite, die Anmeldungen für die Schwimmkurse, die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung bei Veranstaltungen. Geschätzt und gefragt war sein Wissen im Versicherungsbereich, dessen Verantwortung bei ihm lag, ebenso die Mitgliederverwaltung.

Ausgeschieden aus der Vorstandschaft sind auch die langjährigen Beisitzer Fritz Fehrenbach, Markus Kech und Julian Bachert, deren Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt gewürdigt werden soll.

Fritz Fehrenbach durfte bereits im Jahr 2011 das Ehrenzeichen in Silber für seine 25-jährige Mitgliedschaft und seine langjährige Aktivität als Beisitzer und Kassenprüfer seit 1993 in Empfang nehmen. Auch sonst war er immer zur Stelle wenn Hilfe benötigt wurde. Markus Kech erhielt im vergangenen Jahr das Verdienstabzeichen in Bronze. Seit 2003 ist er mit Unterbrechung als Beisitzer aktiv und war auch als Kassenprüfer tätig. Vor allem wurde seine Arbeitskraft und Kreativität bei Veranstaltungen geschätzt. Auch Julian Bachert konnte 2015 auf 25-Jahre Vereinstreue zurückblicken. Sein Engagement brachte er als Beisitzer ein.