Löffingen Löffinger Tierschutzverein plant ein Lagerhaus

Löffinger Tierschützer haben 2017 rund 7800 ehrenamtliche Stunden geleistet. Über 200 Tiere wurden im Tierheim aufgenommen.

Das Löffinger Tierheim platzt aus allen Nähten. Deshalb befasst man sich schon seit längerem mit einem Lagerhaus, welches angebaut werden soll. Steuerberater Hubert Katla stellte bei der Hauptversammlung das neue geplante Lagerhaus vor. Unten Garage, darüber Lagerräume oder Tier-Auffangmöglichkeiten sieht der Plan vor. Die Fläche hat jeweils 45 Quadratmeter. Die Versammlung stimmte einem Zuschussantrag zu. Für die geplanten 140 000 Euro Neubaukosten könnte ein Zuschuss in Höhe von 98 000 Euro fließen. Vorausgesetzt sind 36 000 Euro, die die Stadt (im Zuschuss enthalten) aufbringen müsste, so das dem Verein noch 42 000 Euro an Kosten blieben.

Im vergangenen Jahr sind wieder über 200 Tiere aus der Not aufgenommen, aufgepäppelt und die meisten wieder vermittelt worden. Dabei fährt Vorsitzende Carola Hannes auch schon mal bis nach Stühlingen. "Wenn ein Tier Hilfe benötigt, schaue ich nicht ob ich dafür zuständig bin", erklärt Carola Hannes. Neben den 126 Katzen waren es auch sieben Hunde, 13 Kaninchen, 36 Vögel, vier Igel, Eichhörnchen, ein Pferd, ein Huhn, Meerschweinchen und selbst ein Marder.

So wurden im vergangenen Jahr 7800 ehrenamtliche Stunden geleistet, wobei der Pulk von Carola Hannes alleine 2.200 Stunden aufweist. Hinzu kommen noch 2673 Stunden bezahlte Arbeit. Geleistet wurde diese ehrenamtliche Arbeit von zehn Damen in der Tierpflege, dazu das 25-köpfige Team für die größte Einnahmequelle, die Flohmärkte. "Ohne die Flohmärkte, Spenden und Erbschaften käme der Verein in die roten Zahlen", so Katla.

Allein die Futterkosten beliefen sich auf 10 500 Euro, Medikamente und Tierarztkosten auf 16 000 Euro und Energiekosten waren es 8000 Euro. Von der Stadt Löffingen bekommt man regelmäßig Zuschüsse, geringere auch von der Stadt Bonndorf und Friedenweiler. "Wir sind sehr froh, dass es den Tierschutzverein gibt und stehen hinter ihm", so Bürgermeister Tobias Link, der von seinem Kollegen aus Bonndorf Michael Scharf unterstützt wurde.

Verjüngt hat sich die Vorstandschaft. So wurde die 28-jährige Ingenieurin Nicole Hogg aus Titisee stellvertretende Vorsitzende. Zur neuen Schriftführerin wurde Maria Mayer aus Bonndorf gewählt und neue Beisitzerin ist Marianne Luge aus Dittishausen. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Carola Hannes, Kassier Karl Weber und die beiden Beisitzerinnen Lucia Heiler und Ulrike Leidl.