Löffingen Löffinger Tennisgilde auf Werbetour

Rühriger Verein will schon die Kleinsten im Kindergarten für den weißen Sport begeistern.

1987 wurde die Tennisgilde Löffingen gegründet. Heute nach 31 Jahren hat sie zwar nicht mehr den Zulauf wie zu Boris Beckers Zeiten, doch hat sie sich fest im Tennissport und Vereinsleben der Stadt etabliert. Mit derzeit 80 Mitgliedern, einem schönen Vereinsheim, drei Sandplätzen und einem intakten engagierten Vorstand kann die Tennisgilde aufwarten.

Bei den Neuwahlen gab es bei der Hauptversammlung keine Veränderungen. Der Verein wird geführt von der Vorsitzenden Barbara Michel, ihrer Stellvertreterin Birte Meder, Sport- und Jugendwart Uli Straetker, Schriftführerin Gisela Schreiber und Kassiererin Beate Lubrich. Letztere konnten einen positiven Jahresbericht vorlegen, der Überschuss wird für die Schuldentilgung an die Stadt genutzt. "In drei Jahren dürften wird schulendfrei sein", informierte die Kassiererin.

Vorsitzende Barbara Michel konnte mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. "Sportlich läuft es gut und auch die Jugendarbeit mit derzeit 20 Kindern und Jugendlichen, im Alter zwischen sechs und 14 Jahren, kann sich sehen lassen", wie Uli Straetker informierte. Trotzdem dreht man weiterhin kräftig die Werbetrommel und nicht nur die Kooperation Schule Verein wird weiterhin durchgeführt, sondern die Werbung schon auf den Kindergarten ausgedehnt. Geplant ist in Zukunft wieder eine Jugendmannschaft anmelden zu können. Zufrieden ist die Tennisgilde auch mit der Clubhauswirtin Uschi Janz. Zwei Mannschaften haben an der Runde teilgenommen, die Senioren 60 durften sich über die Vizemeisterschaft freuen, die Damen standen am Ende auf Rang drei. Dazu kamen Freundschaftswettkämpfe, Mix-Doppel und das Schleifchenturnier, so Birthe Meder.

Der Mann für die gut präparierten Sandplätze ist Ewald Hoff aus Neustadt. Um die Plätze auf Turnierniveau zu erhalten, appellierte er nach dem Spiel die Plätze wieder einzuebnen. Hierzu sollen im laufenden Jahr neue Besen angeschafft werden. Ebenso ist der Kauf neuer Netze geplant.

"Auch am Städtlefest werden wir wieder teilnehmen, der Sektwagen ist schon bestellt", informierte die Vorsitzende.

Gern gesehen sind auch die Hobby-Spieler, deren Zahl von derzeit acht jeder Zeit erhöht werden könnte. Das Training ist immer montags von 18 bis 20 Uhr. Die neun Damen freuen sich ebenfalls auf Unterstützung, sie sind immer dienstags von 18 bis 20 Uhr anzutreffen, die Senioren am Mittwoch von 18 Uhr bis 10 Uhr.