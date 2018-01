Löffingen Löffinger Stadtmusik begeistert mit Neujahrskonzert

Konzertgenuss mit der Arche Noah. Komposition der Höchststufe steht im Mittelpunkt.

Anspruchsvolle Literatur am Neujahrskonzert zu präsentieren und immer wieder neue Wege zu beschreiten, ist der Anspruch der Stadtmusik Löffingen. Diesen Ambitionen wurden die Musiker auch in diesem Jahr mit Werken der Höchst- und Oberstufe voll gerecht, mit Originalwerken, welche das Publikum in der Festhalle begeisterten.

Arche Noah: Bewusst hatte der musikalische Leiter Thomas Epple die viersätzige Komposition „Arche Noah“ des belgischen Komponisten Bert Appermont in den Mittelpunkt eines grandiosen Neujahrskonzerts gestellt. Das über zehnminütige Konzertwerk der Höchststufe hat die biblische Geschichte aus dem Buch Moses zugrunde gelegt. Das interessante Werk vermag sowohl die Dramatik als auch die Hoffnung widerzuspiegeln. Mit der Trompetenfanfare, zweifach von Solotrompete und Solobariton vorgetragen, befiehlt Gott Noah die Arche zu bauen. Exotische Klänge und witzige Perkussionsmotive stellen sehr bildhaft die unterschiedliche Größe und Charakteren der Tiere dar. Das Aufziehen des Sturms wird durch die bedrohliche Illustration der Posaune in Szene gesetzt, schon fast bildhaft sind die großen Wellen und starken Windböen zu hören und spüren. Die Sintflut beschreibt ein wahres Feuerwerk aus Geräuschen und wilden Klangkaskaden. Nicht weniger imposant das Abheben des Sturms, das rückweichende Wasser und das beruhigende Meer, die sich als Neuanfang in dem strahlenden hoffungsvollen und optischem „Lied der Hoffnung“ widerspiegelten. Eine wahre Herausforderung für alle Register und den Dirigenten, doch hier konnte die Stadtmusik ihr Klasse einmal mehr unter Beweis stellen.

Was würde besser zu einem Neujahrskonzert passen, als ein Konzertwerk und hier setzte die Stadtmusik einige Akzente. Mit „Music for a Festival“ von Philip Sparke imponierte sie erneut mit einem äußerst niveauvollen über zwölfminütigen Werk, welches sich in drei Abschnitte aufteilt. Es beginnt mit einer ausgedehnten Trompetenfanfare, die dann von den einzelnen Registern aufgegriffen und weitergeführt wird. Der Mittelsatz ist weitgehend kammermusikalisch geprägt, der unmittelbar im dritten Satz durch ein Schlagwerksolo in ein feuriges Finale überführt. Eher kurz, prägnant, doch dafür mit markanten Passagen von Trompete und Posaunen, dazu farbige Holzbläserklänge und einem farbreichen Einsatz des Schlagwerk Registers ist „A golden Jubilation“ von Satoshi Yagisawa zu bezeichnen. Wer kennt nicht „Greensleves“, welches sicherlich zu den meist aufgeführten Werken von Alfred Reed zählt. Eine ausdrucksstarke Komposition, die sowohl der säkularen, als auch der westlichen Musikszene zuzuschreiben ist. Mit „Hibiki“ von Yashuido Ito untermauerte das symphonische Blasorchester „Die Freude der Musik“ in einem fröhlichen musikalischen „Freudentaumel“. Zugaben: Auch bei der Zugabe gab es imposante Tonteppiche. Dirigent Thomas Epple hatte dabei auch ungewöhnliche Töne aus dem Tierreich von Leonard Bernstein ausgesucht, bevor das begeistert applaudierende Publikum mit dem „Nachhause Lied“ auf den Heimweg geschickt wurde.

Stadtmusik

Im Mai 1999 übernahm Thomas Epple die musikalische Leitung der Stadtmusik Löffingen, die sich seither auf dem musikalischen Niveau der anspruchsvollen Literatur der Höchststufe bewegt. Eine Herausforderung für die Musiker und eine Bereicherung in der Kulturszene weit über die Heimatgrenzen des Baarstädtchens hinaus. Neben dem traditionellen Neujahrskonzert begeistert die Stadtmusik auch mit dem Muttertagskonzert, dem Open-Air-Sommerkonzert vor dem Maienländertor und dem Kirchenkonzert. (pb)