Löffingen Löffinger Senioren geben den Bildern eine Geschichte

Heimatforscher Werner Waßmer zeigt der älteren Generation sein virtuelles Projekt "Löffingen damals".

Mit der Webseite „Loeffingen-damals.de“ hat die Familie Waßmer – Werner, Maria, Sohn Jörg, Tochter Susanne und Schwiegersohn Francis Garcia Álvarez, ein grandioses Werk geschaffen, welches Löffingen vor allem mit dem Blick von damals zeigt. In 30 Jahren hat die historisch interessierte Familie bekanntlich 20000 historische Bilder und Ansichten gesammelt, eingescannt und davon schon 975 auf der Homepage hochgeladen. "Auch 65 Kommentare und kleine Geschichten", wie sich Werner Waßmer freut.

So bot er im Altenpflegeheim einen Bildervortrag an, um die Senioren an diesem Werk teilnehmen zu lassen. Der Erfolg war so groß, dass sich nun ein zweiter Termin anschloss. „Alte Bilder wecken Erinnerungen und sind für unsere Bewohner eine willkommene Abwechslung“, freut sich der Betreuer der Senioren, Rudi Meister. Begeistert waren auch Werner und Maria Wassmer, die zahlreiche Erinnerungen, Geschichten und Kommentare von den Senioren bekamen. „Manches Bild kann nun in einen andern Kontext gesetzt werden, bisher unbekannte Personen bekommen ein Gesicht oder ganz neue Erkenntnisse werden gewonnen“, freut sich Werner Waßmer. Vor allem Franziska Heiler, die Fritschi-Wirtin, ist geradezu ein Glücksfall. Sie, aber auch Emil Kopp, hauchen den Bildern mit dem Wissen und den viele Anekdoten Leben ein. Auch Vera Hepting und ihre Mutter Christine Walz erinnern sich noch an die Geschichte Löffingen.

Interessant ist auch die Rubrik damals und heute auf der Homepage. So war im heutigen Haus Koch an der oberen Hauptstraße das Gasthaus "Kreuz" oder auch das Gasthaus "Adler" an der unteren Hauptstraße angesiedelt, das einst einen Überbau zum Tanzsaal aufwies.

Das Interesse an der Homepage ist groß. Erfreulich nicht nur die vielen Zugriffe, sondern die Besucher kommen aus den USA, Spanien, Schweiz, Irland, Russland, Kanada, selbst auch Indien, China und den Malediven.

Informationen im Internet:www.Loeffingen-damals.de