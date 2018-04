Löffingen Löffinger Schwarzwaldpark eröffnet im Sommer

Freizeitpark erhält neben Raubtierhaus weitere Attraktionen wie einen Freifall-Turm.

Obwohl die Arbeiten im Schwarzwaldpark auf Hochtouren laufen, kann der ursprünglich zu Pfingsten geplante Eröffnungstermin nicht eingehalten werden. "Aller Voraussicht nach soll in den Sommerferien die Eröffnung stattfinden", informieren Bauleiter und Architekt Jürgen Köpfler und Geschäftsführer Patrick Hassler.

Bis zur Eröffnung wird der Schwarzwaldpark mit verschiedenen Attraktionen ausgestattet werden, als Vorzeigeobjekt , welches mit Superlativen glänzen wird. Am Mittwoch wurde von einer Fachfirma der Freifall-Turm (Drop'n Twist-Tower) aufgestellt. Nervenkitzel pur ist hier angesagt, wenn die Kabinen scheinbar im freien Fall nach unten rasen.

Auch die "3-Laaps-Coaster-Bahn", eine spektakuläre Rodelbahn, ist derzeit im Entstehen. "Bei den Attraktionen wird es viel Neues, Spektakuläres und Interessantes geben, so soll auch die Indoorhalle mit neuen Anreizen gespickt und ergänzt werden", erklärt Hassler.

Das Raubtierhaus, das zu den größten seiner Art in Europa zählen soll, macht weitere Fortschritte. Die ökologische Heizanlage mit Hackschnitzel ist fertig, obwohl der Winter hier einige Probleme machte. Die umfangreichen Schlosserarbeiten, speziell auch für die Sicherung der Löwen und Tiger, sind kurz vor Fertigstellung. Eine weitere und zusätzliche Sicherung sind die Wasserteiche, die angelegt werden. Gut sichtbar sind die Arbeiten in den Räumlichkeiten, die mit Ornamenten einen besonderen optischen Reiz bekommen. Damit die Tiere artgerecht gehalten werden, ist schon im Vorfeld Zootierärztin Christine Lendel aus München involviert. So werden in den Räumen auch beheizbare Liegeflächen für die Raubtiere zur Verfügung stehen. In den nächsten Tagen wird der Aussichtsturm des Rautierhauses angebracht, die Freigehege werden erweitert und neu gestaltet. Für die Löwen wird es ein Freigehege mit 11 300 Quadratmeter Fläche, für die Tiger eine Freifläche von 7200 Quadratmetern geben. Das Freigehege der Wölfe bleibt derzeit mit einer Fläche mit Verbesserungen von 3600 Quadratmeter bestehen. Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten führt ein neuer Zugang in den Park. Dieser wurde vom Hotel Richtung Stadtpark verlegt und ist bereits als Allee angelegt.

Das bisherige Panorama-Café wird während des Umbaus als Erste-Hilfe-Station genutzt. Nach Abschluss der Arbeiten wird auch dieses Café modernisiert.