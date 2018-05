Löffingen Löffinger Postdienstleistungen unter neuer Regie

Der 49-jährige Lenzkircher Frank Böhler leitet die Filiale am historischen Post-Standort.

Vor geraumer Zeit hat Frank Böhler die Löffinger Postfiliale übernommen. Der 49-jährige Lenzkircher hat die Postagentur zu „Franky`s Packpoint“ erweitert. Dies bedeutet, dass die Kunden vor Ort ihr Päckchen selbst packen können. Für das richtige Paket sorgt Frank Böhler, gibt Informationen dazu, dann geht es an den Packtisch. Hier warten kostenlos Bänder und entsprechendes Material um das Päckchen, Paket oder auch Briefe fertig zu machen. Die Päckchen reichen von kleiner Würfelgröße bis zum maximalen Limit von 120 mal 50 mal 60 Zentimeter und einem maximalen Gewicht von 31,5 Kilogramm. „Was darüber ist, befördert die DHL nicht mehr, dies ist dann Sache einer Spedition“, informiert Frank Böhler. Sein Rat ist auch gefragt wenn es um größere Briefumschläge geht, normal oder wattiert, ins In- oder Ausland.

„Franky“ kennt sich in Post-Sachen aus, denn er hatte zuvor die Postagentur in Titisee betreut. Als in Löffingen ein neuer Betreiber der Postagentur gesucht wurde, wechselte er ins Baarstädtchen. Dies spürten die Kunden sofort bei den Öffnungszeiten, die nun den üblichen Geschäftszeiten angepasst sind. Doch nicht nur die längeren Öffnungszeiten sind für die Kunden ein Vorteil, auch der Service von Frank Böhler. Gibt es lange Wartezeiten am Schalter, verkürzt Franky diese schon mal mit einem kostenlosen Kaffee. „So lässt es sich warten, zumal der hilfsbereite und freundliche Frank Böhler auch immer einen lieben Gruß auf den Lippen hat“, erklärt die 80-jährige Veronika Dreher, die beim Besuch ihrer Enkelin die Löffinger Postagentur benutzte. Das Angebot in der Löffinger Postagentur wird durch Geschenkkarten und Handykarten erweitert. „Ich habe sehr bewusst darauf geachtet, dass ich mit der Postagentur keine Konkurrenz gegenüber den Löffinger Einzelhändlern werde“, informiert Frank Böhler.

Vor ihm wurde die Löffinger Postagentur von Alexander und Diana Binkert aus Bonndorf betrieben, die 2013 in die jetzigen Räumlichkeiten (Rathausplatz 11) ins Untergeschoss des ehemaligen Gasthaus Löwen, heute Bistro Knopfloch, umzogen. In diesem Haus hat die Post Tradition, denn hier lebte 1837 Familie Thoma mit dem Titel des großherzoglich-badischen Posthalters. Die Poststation wurde von der großherzoglich-badischen Postverwaltung in Donaueschingen an den Löwenwirt Johann Thoma übertragen.