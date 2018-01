Löffingen Löffinger Narren 1928 erstmals bei Narrentreffen dabei

Fasnetforscher Rudolf Gwinner entdeckt in Archiven Interessantes aus der Geschichte der Laternenbrüder.

Die Narren sind schon ein ganz besonders Völkchen und vor allem die Löffinger. Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt laut Fasnetforscher Rudolf Gwinner, dass man zwar auf die Obrigkeit hörte, allerdings an Fastnacht eben nicht ganz so stark. So wundert es nicht, dass die Löffinger Laternenbrüder trotz Verbot doch schon immer Fastnacht gefeiert haben, wenn auch eher im Verborgenen. Als das Fastnachtsverbot 1927/28 gelockert wurde, waren die Löffinger Laternenbrüder beim Oberdeutschen Narrentreffen, zu dem der Landesverein Badische Heimat nach Freiburg eingeladen hatte, mit dabei. Der damalige Narrenvater Joseph Benitz, der Urgroßvater des Erzbischofs Stephan Burger, schrieb am 25. Januar 1928 an den Landesverband: „Wir teilen Ihnen mit, dass wir uns mit fünf Mann (das ist der Narrenrat) an dem Einzug beteiligen möchten“. Weiter ist angeführt, dass die Tracht aus den „vorigen Jahren hier so stark vertreten gewesenen „ Fuhrmanns-Hemden mit Zipfelmütze, Pfeife, Stock und alten Laternen wovon eine unsere Gründungslaterne, die andere die Revolutionslaterne ist“.

Dieses erste Narentreffen nach dem Ersten Weltkrieg in Freiburg war allerdings nicht mit einem Umzug verbunden, sondern fand in der Freiburger Stadthalle statt. Nach den schwierigen Jahren der Inflation und Not war dies wieder eine willkommene Veranstaltung mit „Aufwärtscharakter“. Der Präsident des Landesvereins Badische Heimat war Hermann Eris Busse, ein badischer Heimatautor, Volkskundler und Schriftleiter der Zeitschrift Badische Heimat, die über dieses Narrenereignis berichtete. „Über 200 Narren der weithin bekannten Narrenzünfte Oberbadens und des württembergischen Grenzlandes hatte sich ein Stelldichein gegeben“.

Beim „Einzug der althistorischen Narrenzünfte“ in den Saal waren Löffingen (Verein der Laternenbrüder mit Narrenrat), Bräunlingen (Eintracht mit zwei Hansel und Gretel), Donaueschingen (mehrere Hanseli-Masken), Hüfingen (zehn Paar Hansel und Gretel), Möhringen (acht Hansele mit Hanselschritt und Auswerfen) vertreten, so kann man im Bericht lesen, den Rudolf Gwinner ausgegraben hatte. Der große Erfolg führte zum ersten Narrentreffen mit Umzug 1929, zu dem die Narrenzunft Villingen eingeladen hatte. Auch hier waren die Löffinger Laternenbrüder mit Trachtenträgerinnen mit dabei.