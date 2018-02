Löffingen Löffinger Nahwärmenetz weckt viel Interesse

Netz soll weiter ausgebaut werden. Stadt informiert Bürger über Möglichkeiten und Hintergründe.

Die Nahwärmeversorgung in Löffingen gilt in der Region als Erfolgsstory, jetzt soll das städtische Nahwärmenetz weiter ausgebaut werden. Nun ist das neue Baugebiet Reichberg V mit der Ringschließung an der Reihe. Groß war daher auch das Interesse der Löffinger Bürger an der Informationsveranstaltung in Feuerwehrgerätehaus am Montagabend.

Schwarze Zahlen: „Wir wollen damit nicht Geld verdienen“, beurteilte Bürgermeister Tobias Link das Projekt, das im Jahr 2007 begann. Aber es sollte auch kein Minus geben, so könnte man dazu die Stirnfalte von Kämmerer Klausmann interpretieren. Doch glücklicherweise kann der engagierte Zahlenprofi bei der Nahwärme schon auf schwarze Zahlen blicken. Regenerativ, kostengünstig und zukunftsorientiert, so lasse sich die Nahwärme Löffingen bezeichnen. „Wichtig ist so viel wie möglich Hausanschlüsse zu generieren“, erklärte Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel, der wie Udo Brugger und Christof Rösch vom Stadtbauamt Interessierten ebenfalls Rede und Antwort stand.

„Wir wollen damit nicht Geld verdienen“, beurteilte Bürgermeister Tobias Link das Projekt, das im Jahr 2007 begann. Aber es sollte auch kein Minus geben, so könnte man dazu die Stirnfalte von Kämmerer Klausmann interpretieren. Doch glücklicherweise kann der engagierte Zahlenprofi bei der Nahwärme schon auf schwarze Zahlen blicken. Regenerativ, kostengünstig und zukunftsorientiert, so lasse sich die Nahwärme Löffingen bezeichnen. „Wichtig ist so viel wie möglich Hausanschlüsse zu generieren“, erklärte Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel, der wie Udo Brugger und Christof Rösch vom Stadtbauamt Interessierten ebenfalls Rede und Antwort stand. Regenerative Energie: Klaus-Dieter Müller vom Planungsbüro Zelsius präsentierte in einer Präsentation das Projekt. Insbesondere nach Abschaltung der Kernkraftwerke benötige man bis zu 80 Prozent Kohlekraftwerke, um dies wieder auszugleichen. "Die Biogasanlage als regenerative Energie ist hier alleine schon aus Umweltgründen vorzuziehen", sagte Müller.

Klaus-Dieter Müller vom Planungsbüro Zelsius präsentierte in einer Präsentation das Projekt. Insbesondere nach Abschaltung der Kernkraftwerke benötige man bis zu 80 Prozent Kohlekraftwerke, um dies wieder auszugleichen. "Die Biogasanlage als regenerative Energie ist hier alleine schon aus Umweltgründen vorzuziehen", sagte Müller. Mehrfache Absicherung: Löffingens Nahwärme ist gleich mehrfach abgesichert. Lediglich bei Totalstromausfall kann keine Nahwärme geliefert werden, doch dann läuft auch keine Heizung anderer Art. Neben der Biogasanlage mit einer Wärmeerzugung von zirka 350 Kilowatt, stehen noch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im Bauhof mit einer Wärzmeerzeugung von rund 659 Killowatt, die Holzhackschnitzelanlage der Stadt mit einer Leistung von derzeit 500 Kilowatt zur Verfügung. Die Holzhackschnitzelanlage kann bei Bearf auf eine Leistung von 1500 Kilowatt/Stunde erweitert werden, ferner steht auch noch die Gasspitzenkesselanlage in der Relaschule mit einer Leistung von 2400 Kilowatt zur Verfügung.

Löffingens Nahwärme ist gleich mehrfach abgesichert. Lediglich bei Totalstromausfall kann keine Nahwärme geliefert werden, doch dann läuft auch keine Heizung anderer Art. Neben der Biogasanlage mit einer Wärmeerzugung von zirka 350 Kilowatt, stehen noch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im Bauhof mit einer Wärzmeerzeugung von rund 659 Killowatt, die Holzhackschnitzelanlage der Stadt mit einer Leistung von derzeit 500 Kilowatt zur Verfügung. Die Holzhackschnitzelanlage kann bei Bearf auf eine Leistung von 1500 Kilowatt/Stunde erweitert werden, ferner steht auch noch die Gasspitzenkesselanlage in der Relaschule mit einer Leistung von 2400 Kilowatt zur Verfügung. Anschlüsse: Derzeit sind 160 Haushalte an die Löffinger Nahwärme angeschlossen. Gestartet wurde mit den städtischen Gebäuden, es folgte der Stadtkern und nach und nach werden alle Teile der Stadt an das Nahwärmenetz angeschlossen. Bei allen Tiefbauarbeiten für die Nahwärme werden gleich Leerrohre für die Glasfaser-Anschlüsse verlegt. Das Ziel der Stadt ist es, möglichst viel Haushalte an das Nahwärmenetz anzuschließen. Die Möglichkeit besteht, vorab sich einen Hausanschluss legen zu lassen, um dann zunächst die „alten Heizung“ zu nutzen und erst zu einem spätere Zeitpunkt mit der Nahwärme zu heizen.

Preisvergleich

Klaus-Dieter Müller vom Planungsbüro Zelsius präsentierte bei der Infoveranstaltung einen Preisvergleich der Wärmekosten: Für ein Einfamilienhaus mit vier Personen bei einer Gesamt-Nutzwärme von 20 580 Kilowattstunden liege der Wärmepreis der Nahwärme bei 0,127 Cent pro Kilowattstunde, Holz-Pelettkessel bei 0,166 Cent, Gas-Brennwert 0,195 – 0,120 Cent und Öl zwischen 0,128 und 1,32 Cent. Die Wasser-Sole-Wärmepumpe würde 0,175 Cent betragen. (pb)