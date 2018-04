Löffingen Löffinger Kunstjahr wird mit Vernissage eröffnet

Eva Baumgartl und Kerstin Stöckler stellen ab 6. Mai ihre Werke aus. Künstlerinnen vom Bodensee gastieren beim Kunstverein.

Mit den beiden Bodenseekünstlerinnen Eva Baumgartl und Kerstin Stöckler wird der Kunstverein Löffingen am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr in der Städtischen Galerie das Kunstjahr eröffnen. Zeitgenössische Kunstformen der Malerei und der Skulpturen sind Gegenstand der Ausstellung. Dabei stehen die beiden Kunst-Stile nicht im Gegensatz, sondern ergänzen sich zu einem wunderbaren Bild der Kunstvielfalt.

Vernissage: Die Laudatio und Einführung in die Werke übernimmt Brigitte Leber zu Beginn der Vernissage. Künstlerin Leber, die sich selbst mit zeitgenössischer Malerei auseinander setzt, war von 2008 bis 2016 Vorsitzende des Kunstvereins Löffingen. Musikalisch begleitet wird die Ausstellung von Harald Maier mit der Akustik-Gitarre. Ein Klangerlebnis, welches die Kunstwerke der beiden Kunstschaffenden untermauert.

Die Plattform der Löffinger Ausstellung nutzt auch Kerstin Stöckler. Die in Saulgau geborene Künstlerin studierte an der Europa-Akademie der musischen und bildenden Künste im Fachbereich Bildhauerei in Isny und an der Alanus-Hochschule Alfer mit Abschluss Diplom. Auch sie ist eine Meisterin ihres Fachs. Sie erschafft mit Papier, Harz und Draht, aber auch Bronze menschliche Gestalten. Kraftvoll und dann wieder zerbrechlich, fest im Leben (auf einem Sockel) stehend und dann wieder fast der Welt entrückt und von der Schwerkraft enthoben. „In meiner Kunst wird das Innere des Menschen nach außen sichtbar gemacht. Durch die Bewegung, Geste, Haltung in Verbindung mit Texten, Wörtern, Wortfragmenten, Bildern. Meistens eine Person für sich allein oder in Beziehung mit einer anderen Person“, so beschreibt die Künstlerin selbst ihre Werke. Ausstellungen: Bereits am 16. September steht eine weitere Ausstellung beim Kunstverein Löffingen auf dem Programm. Hier werden Alice Esser textile Kunst, Anita Frei-Krämer bildende Kunst und Johannes B. Müller Skulpturen ausstellen. Die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins im Gebertsaal wird wieder am Volkstrauertag eröffnet.

Kunstverein

Die Geburtsstunde des Kunstvereins Löffingen datiert am 31. Januar 2000. Hier haben sich Künstler und Kunstinteressierte aus Löffingen und Umgebung zusammengefunden mit dem Ziel, einen Betrag zum kulturellen Leben in Löffingen zu leisten um die einheimischen Künstler zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der bildenden Kunst, Malerei und Bildhauerei. Jährlich lädt der Verein zu verschiedenen Kunstausstellung in der Städtischen Galerie oder dem Gebertsaal ein. (pb)

Kontakt: Silvia Bächle, Telefon 07654/8228, E-Mail gerold.silvia.baechle@t-online.de