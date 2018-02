Löffingen Löffinger Kleinkunstreihe startet mit Frank Sauer

Ab 16. März kann beim Löffinger Ku-Tipp wieder herzhaft gelacht werden.

Nun startet sie wieder, die Frühjahrs-Ku-Tipp-Reihe im Baarstädtchen Löffingen. Am Freitag, 16. März, wird die Kleinkunstreihe mit Frank Sauer eröffnet, einem deutschen Kabarettisten, Comedian und Schauspieler. „Mit Vollgas in die Sackgasse“, lautet der Titel seines Programms, mit dem er seit 2015 auf Tour ist. Der 59-jährige Berliner studierte zunächst Literaturwissenschaft in Siegen und war dort Mitbegründer des Studentenkabaretts „Die Widerha(r)ken“, 1990 gründete er in Freiburg das „Kabarett Nestbeschmutzer“, seit 2001 ist er mit dem „Heint-Ensemble auf Tournee, das sich Heinz Erhardt verschrieben hat. Seit 2000 hat Frank Sauer sich auf Soloprogramme spezialisiert und mit diesem wird er auch die KuTipp-Bühne in Löffingen „rocken“.

„Kennen Sie das auch? Man steht am Ostersonntagmorgen auf, macht sich Kaffee und zack, zwei Stunden später ist schon wieder Dezember“ – mit diesem Ausspruch geht es mit Vollgas in die Sackgasse. "Das Leben hetzt an uns vorbei und wir müssen aufpassen, dass wir irgendwie hinterher kommen", mahnt der Comedian. Expressversand, Schnellstraße, Eilzustellung, Fast Food, Turbo Diesel, Blitzkarriere, Speed-Dating all dies führt mit Vollgas hinein in den Burnout und Finanzcrash. Man kann sich vorstellen, dass diese Erkenntnis von Frank Sauer nicht als todernst einzuordnen ist. Zwar steht den Gästen ein kabarettistischer Hochgeschwindigkeitsabend bevor – doch dazwischen gibt es auch ein Loblied auf die Faulheit. Denn Faulheit ist nichts anderes als die Kunst, vorsorglich schon mal Pause zu machen, bevor man müde wird.

Mit der zweiten Löffinger Lachnacht gibt es Comedy und Kabarett im Fünfer-Pakt. Für den hochkarätigen Mix sorgen Moderator Ole Lehmann, Matthias Brodowy ist der selbsternannte Vertreter für gehobenen Blödsinn, Ingmar Stadelmann der Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy, der Abendlandretter Frederic Hormuth und Boris Stijelja mit seinen drei Boris-Identitäten. Ordentlich gelacht werden darf dabei am 13. April in der Festhalle.

Am Samstag, 19. Mai, heißt es "Tenöre4You, Toni Di Napoli & Pietro Pato in Concert". Mit traumhaften Melodien und einem Lichtspektakel ist ein besonderer Leckerbissen angesagt. Die beiden Tenöre vermögen Lieder und Melodien außergewöhnlich zu interpretieren und das Publikum zu begeistern.

"Fake News – Balken biegen für Fortgeschrittene", heißt das Programm von Tina Häussermann und Fabian Schläper, welche die Frühjahrsreihe am 8. Juni beschließen.