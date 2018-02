Löffingen Löffinger Feuerwehr ehrt Fritz Isele, Rolf Messmer und Edgar Liphardt für je 60 Jahre Dienst

Drei Löffinger Feuerwehrmänner erhielten eine seltene Ehrung: Seit jeweils 60 Jahren engagieren sich Fritz Isele, Rolf Messmer und Edgar Liphardt in der Feuerwehr Löffingen.

Gleich drei nicht alltägliche Ehrungen konnten Abteilungs-Kommandant Christian Heizmann, Kommandant Bernd Schwörer und Bürgermeister Tobias Link aussprechen. Seit jeweils 60 Jahren gehören Fritz Isele, Rolf Messmer und Edgar Liphardt der Feuerwehr Löffingen an und haben diese in einer besonderen Art und Weise geprägt. Sie durften nun eine Ehrenurkunde in Empfang nehmen.

Vorbilder für das Ehrenamt